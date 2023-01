supermercado-abre-120-vagas-de-emprego-em-vinhedo;-veja-como-se-candidatar

Rede Caetano pretende abrir a loja ainda em 2018. ‘Blitz do Emprego’: Supermercado abre 120 vagas de emprego em Vinhedo

A abertura de um novo supermercado em Vinhedo (SP) vai gerar 120 vagas de emprego ainda este ano na cidade.

Segundo o Supermercado Caetano, são 16 cargos e os candidatos devem enviar currículo até o dia 20 de julho.

O endereço eletrônico é: rh@smcaetano.com.br. No assunto do e-mail é obrigatório citar a palavra currículo.Não foram divulgados salários ou outros benefícios.

Vagas:

Fiscais de caixa

Operadores de caixa (feminino e masculino)

Aprendiz de 15 anos

Pacoteiros de 16 Anos

Açougueiro

Balconista de Açougue

Ajudante geral

Auxiliar de segurança

Padeiro

Auxiliar de padeiro

Balconista de padaria

Repositores

Estoquistas

Eletricista de manutenção

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de açougue

Veja mais notícias de empregos no G1 Campinas

valipomponi