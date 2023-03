supermercado-investe-em-mix-variado-de-produtos-para-pets

Procura de produtos para animais cresceu 316% nos últimos seis anos

Com os animais ganhando cada vez mais protagonismo nos lares brasileiros, o mercado de produtos pets ficou aquecido. Depois de um boom durante a pandemia, a indústria pet continuou crescendo em 2022, registrando um faturamento de R$ 41,9 bilhões, 17% a mais do que 2021, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Os alimentos para animais representam a maior parte do faturamento (R$ 33,3 bilhões), seguidos por produtos veterinários (R$ 5,9 bilhões) e pelos produtos de higiene e bem-estar animal (R$ 2,68 bilhões). E a expectativa é que esse aumento continue em 2023.

Atento às demandas dos clientes, o Covabra Supermercados tem investido cada dia mais na variedade e qualidade dos produtos para pets disponíveis tanto nas lojas físicas quanto nas compras on-line.

“Hoje oferecemos um mix variado de pet food e pet care (produtos de higiene e bem-estar), permitindo que os clientes otimizem suas compras, encontrando tudo o que precisam em nossas lojas”, afirma Fabiana Prata, gerente do setor de bazar do Covabra.

Para os cães, o setor de pet shop oferece itens como rações, sachês, petiscos, brinquedos, mordedores, tapetes higiênicos entre outros. Já para os gatos, além dos alimentos, a rede possui acessórios, produtos de limpeza e areia sanitária. O Covabra tem, também, produtos para aves e peixes.

Fabiana lembra, ainda, que a rede faz periodicamente festivais com descontos exclusivos, com promoções especiais para aqueles que fazem parte do programa de fidelidade da rede, o Cliente Bem-Estar.

“Trabalhamos com diversas marcas e com os melhores produtos para alimentação, higiene e bem-estar dos pets”, complementa.

Pensando na comodidade e facilidade do cliente, a rede oferece o serviço de entrega em domicílio através do e-commerce e a opção de retirada na loja de compras feitas pelo site, utilizando uma vaga exclusiva para isso.

Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 140 milhões de animais de estimação, segundo pesquisa da Abinpet, sendo o terceiro país com maior número de pets. A maioria dos animais domésticos são cães (58,1 milhões), seguidos de aves (41 milhões), gatos (27,1 milhões) e peixes ornamentais (20,8 milhões).

Sobre o Covabra

Com mais de 33 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 18 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.200 funcionários.

