Supermercados começam a recolher maionese da Fugini produzida com corante vencido em SP

Supermercados em Ribeirão Preto (SP) começaram a recolher nesta quinta-feira (30) um lote de maionese fabricado pela Fugini com corante vencido, conforme comunicado emitido pela própria empresa aos revendedores.

A retirada dos produtos das gôndolas ocorre por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu as atividades da fábrica em Monte Alto (SP) por causa de irregularidades encontradas durante uma fiscalização na produção de alimentos.

“A Fugini mandou uma carta para a nossa seção de compras informando que nós deveríamos retirar alguns lotes de dezembro e alguns produtos com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2024, exclusivamente a maionese, que é um dos itens do mix de produtos da indústria”, diz Rodrigo Canesin, dono de supermercado.

No comunicado encaminhado, a Fugini pede que a retirada do seguinte produto:

Maionese produzida na planta de Monte Alto no período de 20/12/2022 a 21/03/2023, ou seja, cujo prazo de validade seja dezembro de 2023, com número de lote iniciando-se a partir do número 354, e qualquer lote com prazo de validade em janeiro, fevereiro ou março de 2024.

A empresa diz no comunicado que “por um erro operacional, esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade”.

Cliente da marca, a dentista Sandra Regina Rosalino Gallo classifica como preocupante a irregularidade encontrada na fabricação do produto.

“Isso preocupa, é o bem estar da família a alimentação. Principalmente quando tem criança, a gente fica muito preocupado. Eu sou uma consumidora da Fugini, então fiquei bem preocupada com a notícia. Achei que tivesse incluído os molhos também, mas não. Só a maionese. É bem preocupante.”

Em nota, a Anvisa informou que a suspensão de fabricação imposta à fábrica em Monte Alto significa que a linha de produção não pode, a partir da publicação da medida, fabricar produtos finais destinados ao mercado consumidor.

Porém, segundo a Anisa, durante o período de suspensão, a fábrica pode permanecer aberta, inclusive com a presença de funcionários para viabilizar a realização das adequações necessárias na linha de produção.

Inspeção da Anvisa

A decisão da Anvisa de suspender a fábrica no interior de São Paulo é de 27 de março e foi divulgada na quarta-feira (29). De acordo com a agência, uma inspeção sanitária na fábrica de Monte Alto identificou falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros.

Além da maionese, a empresa produz molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como mostardas.

Nas redes sociais, a Fugini já havia confirmado que a inspeção “gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos”, que respeitava a decisão e que rapidamente os pontos indicados foram alterados.

“Constantemente recebemos auditorias de agentes fiscalizadores e, como em toda auditoria, sempre há algo a melhorar. Sempre nos adaptamos e respeitamos as solicitações.”

Segundo a Anvisa, o lote de maionese recolhida do mercado deve ser devolvido à empresa. A determinação inclui consumidores que tenham comprado produtos.

“Estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem lotes do produto não devem utilizá-los e devem entrar em contato imediato com a empresa Fugini Alimentos Ltda., que deverá realizar seu recolhimento”, afirmou a agência.

A inspeção que levou à suspensão das atividades na empresa em Monte Alto foi realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto.

“Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final”, informou a Anvisa. “A suspensão da fabricação ficará válida até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às Boas Práticas de Fabricação”, afirmou a agência reguladora.

O que diz a Fugini

Ainda antes de ser determinado o recolhimento dos lotes da maionese, a empresa divulgou, em suas redes sociais, um posicionamento sobre a inspeção na fábrica.

“Passamos por um processo de vistoria em uma de nossas fábricas, na cidade de Monte Alto – SP, que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados”, declarou a empresa.

“Sempre cumprimos com todas as obrigações. Prova disso, em mais de 25 anos de operação, jamais tivemos um único lote de produto retido por problema de recall.”

A empresa informou que vai atender os clientes pelo telefone 0800 702 4337.

