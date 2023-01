Supermercados Jaú Serve dá dicas de comidas e doces típicos que não podem faltar na sua festa junina

Saiba como montar a lista de compras e compor a mesa com receitas tradicionais de festa junina para impressionar os convidados.

O que ainda gera muitas dúvidas são os pratos típicos de festa junina (Foto: Divulgação)

Há quem espere o ano todo para organizar a festa junina e, inclusive, estique o período para julho, apelidando-a de festa julina. Afinal, não há como negar que esta é uma das festas nacionais mais gostosas do ano, sem contar que os brasileiros crescem celebrando o período, que é, sem dúvida, uma das riquezas culturais do país.

Para quem nasceu em junho ou julho, uma boa ideia é aproveitar a tradição para decorar a festa de aniversário e, até mesmo, fazê-la de forma simples em casa, reunindo a família e os amigos para momentos felizes e boas risadas.

Na hora de organizar o arraial, não se esqueça de pendurar muitas bandeirinhas de festa junina coloridas feitas com papel de seda, cartolina ou, até mesmo, jornal velho. Mesas com toalhas xadrez, palha e flores também não podem faltar. E, para não errar no traje, aposte em roupas caipiras, que são essenciais para as atividades e a quadrilha de festa junina.

Mas o que ainda gera muitas dúvidas são os pratos típicos de festa junina. Pensando nisso, o Supermercados Jaú Serve dá dicas de comidas e doces que não podem faltar na festança e que podem ser encontrados na unidade mais próxima de você. Comece montando a lista de compras:

PipocaNo Jaú Serve as pipocas Yoki e Zilio são os primeiros itens do seu checklist. Este é um produto muito apreciado e que agrada pessoas de todas as idades. Nas lojas você encontra tanto as tradicionais para estourar na panela quanto as para micro-ondas, de diversos sabores, como manteiga e toque do chefe.

Pipocas Yoki e Zilio são os primeiros itens do seu checklist (Foto: Divulgação)

PaçocaA paçoca faz a alegria principalmente das crianças e faz toda a diferença na composição dos quitutes. Além de muito saborosas, as paçocas Yoki e Santa Helena enfeitam e dão um charme à decoração. Lembre-se de variar nos tipos, comprando mais de uma opção para compor a sua mesa.

Paçocas Yoki e Santa Helena enfeitam e dão um charme à decoração (Foto: Divulgação)

Pé-de-molequeEsse doce não pode faltar no seu cardápio. Típico e muito tradicional, o item é consumido em todas as épocas do ano e faz parte de todo tipo de comemoração. No Jaú Serve temos o pé-de-moleque Santa Helena e o Cibeli, que fazem muito sucesso e sofisticam a sua festa. Outro produto que também vem ganhando espaço é o pé-de-moça, que, por conta da sua cremosidade, encanta os mais diversos paladares.

Típico e tradicional, o pé-de-moleque é consumido

em todas as épocas do ano (Foto: Divulgação)

Cachorro-quenteIndispensável em uma festa junina, o cachorro-quente é o queridinho de todos. O toque especial do prato é, sem dúvida, o molho. Escolha um bom pão, salsichas e uma boa batata palha para finalizar. Todos esses itens são oferecidos nas lojas do Supermercados Jaú Serve.

Amendoim

Este é o item mais típico nessa época do ano e peça-chave de muitas receitas. Nas gôndolas do Jaú Serve você encontra os mais apreciados, como o amendoim branco Yoki e o amendoim cru vermelho Zilio. Ele pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, em suas diferentes formas: torrada, inteira, triturada, etc.

Amendoim é o item mais típico nessa época do ano e peça-chave de muitas receitas (Foto: Divulgação)

BebidasPara beber, além do tradicional vinho quente, quentão e chocolate quente, sua mesa precisa ter também refrigerantes e cervejas. Em nossas unidades você encontra variadas marcas, que farão muito sucesso.

Por fim, que tal colocar a mão na massa e preparar algumas receitas típicas de festa junina? Confira as nossas dicas:

ARROZ DOCE

Ingredientes

– 1 e 1/2 litro de leite Hércules;

– 2 xícaras de arroz branco Camil – lave antecipadamente;

– 3 xícaras de açúcar Santa Isabel;

– Canela Kitano em pau a gosto;

– 1 lata de leite condensado Moça.

Modo de preparo

Cozinhe o arroz no leite, juntamente com a canela. Lembre-se de utilizar uma panela grande para que o leite ferva e não derrame. Após 20 minutos, mexa de tempos em tempos. Acrescente o açúcar e deixe no fogo por 20 minutos. Logo em seguida, acrescente o leite condensado e deixe por mais 20 minutos. Coma quente ou espere esfriar.

Para complementar o arroz doce, aposte na canela (Foto: Divulgação)

CANJICA

Ingredientes

– 2 xícaras de chá de canjica de milho Yoki;

– 2 litros de água;

– 1 xícara de chá de açúcar Santa Isabel;

– 1 litro de leite Mococa;

– 100 g de coco ralado Do Vale;

– Cravo-da-Índia e canela em casca Kitano a gosto;

– 1 lata de leite condensado Moça;

– 1 lata de creme de leite Nestlé.

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho na água por 24 horas. Transfira a receita de canjica cremosa para uma panela de pressão com água. Adicione o cravo e a canela e cozinhe sua canjica de milho por 45 minutos. Acrescente o açúcar, o leite, o leite condensado e o coco. Com a panela destampada, cozinhe até engrossar a canjica de milho.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Misture e sirva sua canjica doce. Se preferir, ao servir, esfarele uma paçoca Yoki e misture, fica uma delícia.

Se preferir, ao servir a canjica, esfarele uma paçoca Yoki e misture (Foto: Divulgação)

BOLO DE FUBÁ

Ingredientes

– 4 xícaras de chá de leite Hércules morno;

– 4 ovos Avante;

– 50 g de queijo parmesão montanhês Gran Mestri ralado;

– 3 xicaras de chá de açúcar Santa Isabel;

– 120 ml de óleo Liza;

– 1 e 1/2 xícara de chá de fubá Hikari;

– 2 colheres de farinha de trigo Dona Benta;

– 1 colher de fermento em pó Dona Benta.

Modo de preparo

Bata as claras em neve e reserve. No liquidificador bata o leite, as gemas (peneiradas), o óleo, o açúcar e o queijo. Acrescente a farinha e o fubá e bata novamente, adicione o fermento e bata. Mexa delicadamente a mistura do liquidificador com as claras em neve. Asse em forma untada com margarina Qualy e farinha, em forno pré-aquecido a 200° por aproximadamente 35 – 40 minutos ou até que esteja levemente dourado. Desenforme após esfriar.

Bolo de fubá é um dos itens que não podem faltar no cardápio da sua festa junina (Foto: Divulgação)

CHOCOLATE QUENTE

Ingredientes

– 1 litro de leite frio Mococa;

– 1 lata de leite condensado Moça;

– 4 colheres de sopa de chocolate em pó Nestlé;

– 2 colheres de sopa de amido de milho Yoki.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até não ver mais traços do leite condensado, o amido de milho e o chocolate em pó, a mistura deve estar homogênea. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Sirva a seguir. Se preferir, polvilhe um pouco de canela Kitano ao servir.

Chocolate quente e canela é uma ótima combinação para se aquecer (Foto: Divulgação)

QUENTÃO

Ingredientes

– 1 garrafa de cachaça Aguardente 21;

– 600 ml de água;

– 1/2 kg de açúcar Santa Isabel;

– Cascas de 2 laranjas do hortifrúti Jaú Serve;

– Cascas de 1 limão do hortifrúti Jaú Serve;

– 50 g de gengibre em pedacinhos do hortifrúti Jaú Serve;

– Cravo-da-Índia Kitano a gosto;

– Canela em pau Kitano a gosto;

– 1 maçã cortada em pedaços do hortifrúti Jaú Serve.

Modo de preparo

Colocar em uma panela grande o açúcar, as cascas de laranja, o limão, o gengibre, o cravo e a canela. Quando o açúcar estiver derretendo, colocar a cachaça e a água, deixando cozinhar por 20 a 25 minutos em fogo médio. Filtre e coloque a maçã picadinha. Manter no fogo após o preparo.

Utilize frutas do hortifrúti do Jaú Serve para preparar o quentão (Foto: Divulgação)

Com essas dicas de comidas típicas para festa junina você tem tudo para fazer sucesso! Não se esqueça de contar com o Supermercados Jaú Serve, que oferece todos os itens desta lista. Lembrando que em nossa sessão do hortifrúti temos sacolão todas as quartas e quintas-feira, além de ofertas especiais também aos finais de semana.

Você encontra nossas lojas em Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos e São Manuel. Para conferir os endereços, acesse http://www.jauserve.com.br/.

Vittorio Ferla