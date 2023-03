Supermercados têm alta de 108% na geração de empregos em um ano em Ribeirão Preto, diz Apas

Balanço mostra que setor gerou 726 postos de trabalho em 2022, contra 348 em 2021. ‘Retomada durante pandemia’, explica representante da associação. Crescimento do setor de supermercados abre novas oportunidades na região

Dados da Associação Paulista de Supermercados (Apas) indicam que, em 2022, o setor gerou 726 postos de trabalho em Ribeirão Preto (SP), alta de 108% na comparação com 2021, quando a geração ficou em 348 postos na cidade.

O levantamento diz respeito ao saldo entre contratações e demissões. Para o diretor regional da Apas, José Carlos Rinaldi, a alta é explicada pelo fim das restrições sanitárias e pela retomada econômica em meio à pandemia.

“A região de Ribeirão Preto é uma região muito próspera e chama atenção do mercado brasileiro. O setor supermercadista quer estar presente aqui. Muitas lojas estão ampliando e dobrando o número de empregos, com a retomada durante a pandemia e auxílio governamental”, afirma o diretor.

José Carlos Rinaldi

Mercado aquecido

Ainda de acordo com Rinaldi, o setor é uma das principais portas para quem está ingressando no mercado de trabalho. Ele ressalta que, a cada ano, os supermercados têm exigido maior qualificação aos candidatos.

“Nosso setor é o que mais emprega no Brasil porque não conseguimos fazer como outros setores. A indústria [se] robotizou; a lavoura [se] mecanizou; o banco [se] informatizou. E a gente ainda precisa dos caixas, do padeiro e do confeteiro. O brasileiro gosta de ter esse contato”, argumenta.

Aline Sanchês é analista de recursos humanos em um supermercado recém-inaugurado no Jardim Canadá, na zona Sul de Ribeirão. Segundo ela, as empresas estão investindo cada vez mais em planos de carreira.

“As pessoas falam que o supermercado está muito complicado. Dizem que não têm qualificação. Mas, acho que, para quem quer fazer acontecer, o espaço está aí. Temos, por exemplo, empacotadores que foram promovidos a operador de caixa”, conta a analista.

Supermercado em Ribeirão Preto

Setor impulsiona sonhos

A balconista Leandra de Fátima Longo é uma das profissionais contratadas pelo supermercado onde Aline trabalha. Antes desempregada, ela relata que foram meses de angústia até receber a notícia de que faria parte da empresa, em novembro de 2022.

“Passava a ansiedade, medo. Fiquei parada por dois meses e, quando mandei currículo para cá, no meio do ano passado, pensei que não daria certo, porque a loja seria inaugurada”, afirma.

Mesmo depois de alcançar a tão sonhada estabilidade, a balconista rechaça qualquer tipo de acomodação: quer estudar para se tornar uma profissional ainda melhor.

“Foi dado o início para uma nova jornada e estou muito feliz de estar aqui. Consigo fazer planos e estou com planos de voltar a estudar. Mas, para isso, preciso trabalhar”, conclui.

Leandra de Fátima Longo

