Quest’autunno SuperNaturale lanciò ALGAE – dopo un anno di ricerca scientifica, di riprese documentaristiche e laboratori di cucina, sono state presentate le alghe (fresche, atlantiche e non essicate) a Milano, Roma e Bari. Hanno generato un interesse importante fra operatori e pubblico; la materia è stata adottata da stellati come il Tino di Lele Usai, Pascucci al Porticciolo e Il Pagliaccio di Anthony Genovese, nelle cucine di Enoteca Naturale e Motelombroso come nelle produzioni artigianali del maestro Roberto Liberati, al pastry chef di Faro e da tantissimi altri.

Ora SuperNaturale inizia il tour di ALGAE BAR – l’esperienza più completa in Italia sul mondo di questo prezioso vegetale marino. Un format per diffondere capillarmente un’esperienza di gusto, divulgazione ambientale e intrattenimento marino.

La prima tappa – il VINIFICIO, grande locale di Testaccio, fratello del Pastificio di San Lorenzo, che propone una vasta e diversificata gamma di vino e cibo naturale. Si tratta di una settimana di eventi – dal lunedì 23 gennaio alla domenica 29.

Ogni serata prevede un tema, dell’intrattenimento e un guest speciale.

Prima il cibo: lo chef del locale, Alberto Mereu, grande selezionatore ed elaboratore di materia prima, ha curato una serie di nuovi piatti a base di alghe che verranno tenuti in menù tutta la settimana.

Inoltre verranno inserite delle ricette ‘icon’ tra quelle sviluppate negli ultimi mesi con i partner di SuperNaturale, dalle mani di Roberto Liberati il macellaio, e i panificatori di Farinè – li a presentare e spiegare i loro piatti al cliente.

Un’esperienza di gusto complessiva che mostrerà la bontà e la versatilità della alghe – proposte per la prima volta al consumatore in diverse elaborazioni e per un periodo allungato.

Verranno anche presentate una selezione di vini marittimi pensati in abbinamento con le alghe, capeggiati dall’etichetta sviluppata per l’occasione “Tritone” – per unire al gran cibo una grande bevuta.

ALGAE BAR offre la possibilità non solo di nutrirsi ma anche di educarsi sulle qualità climatiche ed ecosistemiche delle alghe, attraverso la proiezione del documentario FishMen in versione estesa e la presentazione di Cristina García, biologa marina e raccoglitrice di alghe di La Patrona. Non si potrà godere del ALGAE BAR senza sentire che si sta consumando in modo etico ed ambientale.

Le serate della settimana si completano con ospite musica serale – dai suoni tropicali di Beat Soup, ai ritmi di dj (e surfista) Rock and Ride, ogni sera si presenterà un artista e una vibra diversa. Ad accompagnare la musica dei materiali artistici, incluso poster di edizione limitata e la vendita di alcuni vestiti da ALGAE Capsule, una collezione propria di SuperNaturale di pezzi limitati, prodotti con criteri e materiali ocean-friendly.

ALGAE BAR si ferma per la sua prima installazione al VINIFICIO – dopo di che girerà in forma pop-up e in residenza durante tutto l’arco dell’anno – in particolare la stagione estiva – in tutta Italia. Così SuperNaturale cercherà di portare nuove conoscenze, nuovi sapori e nuova consapevolezza al consumatore, a proporgli un tuffo immersivo nel mondo del mare, usando le alghe come suo ambasciatore.



PROGRAMMA

LUNEDÌ 23 Gennaio

18.00 Opening

Opening ufficiale del primo ALGAE BAR. Presentazione del progetto, del programma della settimana e del menù che lo accompagnerà – piatti creati con le alghe dallo chef Alberto Mereu, e i prodotti aromatizzati alle alghe di Roberto Liberati, Rebels Brewery e Farinè.

In presenza gli artigiani stessi di Farinè a raccontare il loro prodotto.

21.00 Musica dell’artista Rhò

MARTEDÌ 24 Gennaio



18.00 Tritone Tasting

Presentazione e degustazione di Tritone, vino sapido creato in collaborazione con David Landron, ispirato dalle alghe stesse e pensato in pairing con il menù della settimana.

Disponibili 20 poster di edizione limitata firmati dall’artista dell’etichetta della bottiglia.

21.00 Musica dei Beat Soup



MERCOLEDÌ 25 Gennaio



18.00 FISHMEN

Proiezione del documentario FISHMEN, raccontando le alghe e la filiera ittica nel nord della Spagna.

A seguire il collegamento video dalla Galizia con la raccoglitrice delle alghe Cristina García.

Accompagnato da una degustazione di Wines for the Ocean – una linea di vini marittimi di SuperNaturale.

21.00 Musica dell’artista Rock and Ride

GIOVEDÌ 26 Gennaio

18.00 Roberto Liberati

In presenza il grande maestro macellaio Roberto Liberati a raccontare le sue salsicce aromatizzate alle alghe.

21.00 Musica del headliner della settimana: Dj Stile

VENERDÌ 27 Gennaio

18.00 ALGAE Capsule

Presentazione e vendita di vestiti della collezione capsule ALGAE.



21.00 Musica dell’artista Guxi

Dance and Claps



SABATO 28 Gennaio

18.00 Tritone Reloaded

Per chi non ha potuto assaggiare il vino iconico della settimana delle alghe, una seconda degustazione del vino Tritone.



21.00 Musica di Federico Zanghì

DOMENICA 29 Gennaio

18.00 Closing

Closing ufficiale del ALGAE BAR. La presentazione di clip esclusive, mai viste, dal team creativo di FISHMEN.

21.00 Musica dell’artista Nin Ette

Ufficio Stampa