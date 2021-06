supervivientes,-attimi-di-paura-per-due-naufraghi:-morsi-da-un-ragno-velenoso,-inevitabile-l’intervento-del-medico

Attimi di paura e terrore per due naufraghi di Supervivientes, sono stati morsi da un ragno velenoso: necessario l’intervento del medico.

Due naufraghi di Supervivientes sono stati morsi da un ragno velenoso. Fonte Foto: screenshot video

Se da una parte abbiamo la versione italiana che sta quasi giungendo al termine, Lunedì 7 Giugno, infatti, è prevista la finale, dall’altra, invece, abbiamo la versione spagnola de L’Isola dei Famosi che è ancora nel vivo del gioco. Intitolata Supervivientes ed ambientata anche lei in Honduras, quest’edizione dell’adventure reality sta conquistando sempre di più i suoi carissimi ed affezionatissimi telespettatori.

Nelle scorse ore, però, in Honduras ben due naufraghi hanno vissuto delle ore particolarmente intense e difficili. Da quanto si apprende dal racconto fatto nel corso dell’ultima diretta di Supervivientes, sembrerebbe che due giovanissimi concorrenti siano stati morsi da un ragno velenoso. Come? Non lo sappiamo! Fatto sta che le conseguenze di questo morso hanno provocato non poche conseguenze. Tanto è vero che, dopo l’intervento di un loro compagno di viaggio, si è ritenuto necessario far raggiungere l’isola da un medico. Ecco cosa è esattamente accaduto.

Supervivientes, due naufraghi morsi da un ragno velenoso: attimi di panico, cos’è successo

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, come sia potuto accadere, fatto sta che due naufraghi di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi, sono stati morsi da un ragno velenoso. Stiamo parlando esattamente di Gianmarco Onestini, ex concorrente del Grande Fratello e fratello minore dell’ex tronista ed ex gieffino Luca, e del suo compagno Omar. I due, da come si può vedere dal filmato mandato in onda nel corso dell’ultima diretta, sono stati i protagonisti di questo spiacevole imprevisto.

Purtroppo, le conseguenze del morso sono state piuttosto gravi. Guardate un po’ cos’è successo alla gamba di Gianmarco:

Insomma, la conseguenza, c’è da ammetterlo, c’è stata. Ed è stata anche piuttosto grave. È proprio per questo motivo che si è ritenuto necessario l’intervento di un medico.

Una spiacevolissima avventura, per Gianmarco Onestini e il suo compagno Omar, da come si può chiaramente comprendere. Adesso, però, sembrerebbero stare entrambi in ripresa. In diretta, infatti, l’ex gieffino ha rivelato al padrone di casa di non voler gettare affatto la spugna.