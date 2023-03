‘Suplico perdão’, diz homem que gravou vídeo com falas homofóbicas ao confundir símbolo autista em estacionamento

Empresário Fábio Lemes já foi candidato a vereador em Palmas. Ao g1 ele disse que não tinha intenção de agredir ou de fazer mal a qualquer pessoa. Símbolo de pessoas com autismo é formado por um laço com peças de quebra-cabeça colorido

TV Anhanguera/Reprodução

O empresário Fábio Alves Lemes, de 45 anos, investigado por ter gravado um vídeo com ataques à comunidade LGBTQIA+ em estacionamento, já foi candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo PTB, mas não se elegeu. Na gravação que viralizou e revoltou as redes sociais, ele confundiu a sinalização de uma vaga de estacionamento destinada a pessoas neurodiversas e fez vários xingamentos contra o movimento que defende a diversidade.

Em nota enviada ao g1, Fábio disse que se confundiu quanto ao símbolo, que tem um grande laço colorido, e gravou o vídeo depois de ter ingerido bebida alcoólica no próprio shopping, localizado no centro de Palmas, junto com amigos.

“Não tive a intenção de agredir ou de fazer mal a qualquer pessoa que houvesse, e ressalto que me expressei mal no momento que agi, fiz esse vídeo para um grupo de 20 amigos no Whatsapp, onde alguém desse grupo teve a maldade de redirecionar o vídeo para outros grupos e jogou nas redes sociais”, explicou.

A fala carregada de preconceito viralizou nas redes sociais e o empresário pode responder pelo crime de racismo. “Aqui ao vivo, já tema vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, poder ser gay, lésbica, sapatão […]. Já tem aqui em Palmas […] Isso aqui é PT”, disse o autor na gravação, também se referindo ao Partido dos Trabalhadores (PT). (VEJA ABAIXO)

Vaga de estacionamento para pessoas com autismo viraliza após vídeo com ataque homofóbico

As imagens geraram revolta e esclarecimentos da entidade que apoia e auxilia pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA), que entra dentro da neurodiversidade. O PT-TO também se manifestou, considerando a ação ‘nefasta’.

Ainda sobre o dia em que gravou o vídeo, na sexta-feira (24), ele disse que não nas redes e no mesmo dia, a Justiça determinou que o responsável por postar retirasse o conteúdo da internet.

“Suplico pelo perdão por esse minuto de bobeira, afinal todos erramos de forma indevida na vida; volto a destacar que não possuo preconceitos, e que quem me conhece bem sabe que não sou essa pessoa que está sendo julgada por aí em redes sociais”, disse.

Fabinho concorreu à vaga da Câmara de Palmas pelo PTB

Divulgação/TSE

Depoimento

A Polícia Civil intimou Fábio, que prestou depoimento na manhã de terça-feira (28) para dar explicações sobre a ação. Ele foi identificado pela investigação na segunda-feira (27).

A implicação legal, em caso de indiciamento, será sobre a lei de racismo, que também é aplicada nas questões de homofobia, informou a autoridade policial.

Veja a explicação do empresário Fábio Lemes na íntegra:

Venho por meio deste ressaltar que não possuo preconceito com nenhuma forma de vida ou aversão a qualquer tipo de gênero, dando destaque ao fato de que também não tenho nada contra a neurodiversidade, houve uma confusão por minha pessoa quanto ao símbolo da placa, e tal caso ocorreu devido ao fato de ter ingerido bastante bebida alcoólica naquele dia com um grupo de amigos no shopping.

Procuro deixar bem claro que quando saí do estabelecimento, não tive a intenção de agredir ou de fazer mal a qualquer pessoa que houvesse, e ressalto que me expressei mal no momento que agi, fiz esse vídeo para um grupo de 20 amigos no Whatsapp, onde alguém desse grupo teve a maldade de redirecionar o vídeo para outros grupos e jogou nas redes sociais, tenho como comprovar que não foi eu que fiz essa postagem em rede social, afinal de contas jamais me exporia em público dessa forma, como de conhecimento geral da capital, tenho um nome a zelar em palmas com uma história de pai de família, trabalhador, empresário e honesto nos meus negócios que faço, portanto, nunca iria manchar a minha reputação.

Suplico pelo perdão por esse minuto de bobeira, afinal todos erramos de forma indevida na vida; volto a destacar que não possuo preconceitos, e que quem me conhece bem sabe que não sou essa pessoa que está sendo julgada por aí em redes sociais.

Devo por sinal parabenizar a bonita iniciativa do Palmas shopping de separar uma vaga especial para pessoas neurodiversas, isso foi de suma importância para o acesso fácil dos familiares.

