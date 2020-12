surbo:-trianata-state-of-mind

Se non avete mai sentito parlare della trianata, è arrivato il momento di recuperare.

1. Only in Surbo

La trianata è una specialità da forno solo ed esclusivamente di Surbo, un comune di circa 15mila abitanti in provincia di Lecce. Già a pochi chilometri di distanza nessuno sa che cos’è, sia in città che nei paesi vicini. Questo perché la trianata è uno di quei pochi piatti rimasto strettamente legato al suo luogo d’origine, con cui i surbini si identificano più di ogni altra cosa.

2. Surbo, paese di fornai

Se la trianata si prepara a Surbo non è un caso. Surbo, infatti, è un paese fortemente caratterizzato dalla presenza dei fornai, che qui hanno fatto la storia. Ma un tempo le cose non stavano mica come oggi: le famiglie non avevano un forno privato a casa e utilizzavano quello comune presente in ogni rione. «Quando il fornaio lo accendeva», ci racconta la signora Maria Leone, surbina doc, «bussava alle porte dicendo: “Temperate il pane (cioè impastate), temperate il pane!”». Fu poi proprio il padre di Maria, Vincenzo, per tutti ‘Nzinu, a cambiare questa tradizione e a stabilire un orario fisso in cui portare il pane da infornare, in modo da evitare al fornaio di passare per tutte le case. Una volta che si accendeva il forno, si facevano più prodotti possibile da cuocere. Per questo in origine la trianata, così come le varie tajeddhre, si preparava quando si faceva il pane, anche perché l’impasto è lo stesso. In alternativa si faceva anche con quello che rimaneva delle sagne ‘ncannulate, una pasta arrotolata condita con il sugo che costituisce il piatto per eccellenza del pranzo della domenica in Salento. Tant’è che il nome trianata deriva proprio da tria, la stessa dei ciceri, che altro non è che pasta fresca fatta in casa.

3. Un piatto pop

Per tutti questi motivi, la trianata non è di certo un piatto da mangiare da soli. La trianata è un piccolo momento di festa, è il forno acceso, è una teglia da condividere con più persone. Insomma, una di quelle preparazioni dalla forte carica sociale. Quei pochi che oggi sono rimasti a farla, infatti, la mangiano insieme alla famiglia, agli amici o la portano ai vicini. E vi possiamo assicurare che non c’è nulla di più gradito di un vicino che ti porta un po’ di trianata.

4. Non abbiate fretta

Per fare la trianata ci vuole tempo, cura, dedizione, amore. Non è affatto un piatto veloce, per questo non lo fa quasi più nessuno e trovarlo è cosa rara. Quindi, se vi capita, sappiate che siete fortunati e mostratevi grati verso chi ve l’ha preparata. Se invece non riuscite a farvi invitare a casa di un surbino, l’unico forno che la fa (solo su ordinazione) è il panificio a conduzione familiare Voglia di Pane di Martina Marco, dove viene preparata proprio come una volta e cotta rigorosamente nel forno a legna.

5. Ingredienti quanto basta

Ma che cosa c’è nella trianata? Ve lo diciamo, ma non iniziate a chiedere e stressare uno di Surbo sulle quantità: le dosi sono quelle che bastano, a occhio, anche perché ognuno la fa giustamente come gli pare e piace, come tutti i piatti tradizionali di rispetto. Di base gli ingredienti sono patate, cipolle, pomodori, farina di semola, olive nere, acqua, olio, sale, lievito e aromatiche quali rosmarino, timo, prezzemolo e alloro. E a piacimento, per chi vuole, un po’ di pecorino.

6. La ricetta

Vi diamo la ricetta. Ma non diffondetela troppo: i surbini sono giustamente gelosi della loro trianata.

Tagliate patate e cipolle e mettetele a bagno nell’acqua.



Preparate un impasto di farina di semola, acqua, sale e lievito di birra, proprio come per il pane (qui sta il cuore della preparazione).



Ricavate dall’impasto dei pizzicatelli, cioè delle strisce lunghe come dei maccaruni allungati, simili alle sagne (alcuni fanno la trianata anche con le sagne stesse).



Mischiate patate, cipolle, olive nere, rosmarino, alloro, prezzemolo e timo (Maria dice che ci sta benissimo).



Disponete su una “taieddha” leggermente unta di olio extravergine d’oliva uno strato del mix di patate, cipolle e olive, con qualche pomodorino tagliato a pezzetti. A piacimento cospargete con una spolverata di pecorino grattugiato. Poi disponete uno strato con i maccaruni di pane e ripetete l’operazione per la seconda e ultima volta.



Mettete in forno ventilato a 180° gradi e cuocete finché non è pronta, senza fare troppe domande.



Infine, non fate alcuna polemica se voi la preparate diversamente: è normale, si chiama cucina di casa perché ogni casa, per fortuna, è diversa dall’altra. Così come ogni mano, ogni forno, ogni tradizione che si tramanda.

7. Il segreto

La trianata ha un segreto: in lei si racchiude il tripudio della semplicità, la capacità e la genialità di fare cose e sapori grandi a partire da ingredienti comuni e (quasi) sempre presenti in casa. In lei, a ogni strato, si alternano di continuo gusti e consistenze differenti, da quello del pane sopra, che rimane (e deve rimanere) croccante, a quello più sotto, nascosto dai colori di patate e pomodori, bagnato e inebriato dal loro succo, proprio come in una delle migliori scarpette.



Insomma, ogni morso di trianata è un viaggio, non lontano, ma proprio per questo così prezioso.