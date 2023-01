Surfistas homenageiam jovem de 22 anos que morreu afogado em São Miguel do Gostoso; veja vídeo

Com pranchas, amigos e familiares se reúnem para momento de homenagem e oração dentro do mar na Praia de Tourinhos. Surfistas homenageiam jovem de 22 anos que morreu afogado em São Miguel do Gostoso

Surfistas se reuniram na manhã deste domingo (29), na Praia de Tourinhos, em São Miguel do Gostoso, para homenagear Laécio Julião de Oliveira, jovem que morreu afogado na manhã da última sexta-feira (27). Amigos e familiares também participaram do momento de oração na praia.

Láecio tinha 22 anos e também gostava de surfar nos momentos de lazer. Ele era o caçula de três filhos e trabalhava com o pai e os irmãos em uma barraca na Praia de Tourinhos, um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte.

Familiares contaram que Laécio foi para o alto-mar com o cunhado, que estava pescando. Ele se afogou durante um mergulho.

Laécio Julião de Oliveira

Divulgação

