Surfistas resgatam tamanduá preso em correnteza na Praia de Itamambuca em Ubatuba

Eles retiraram animal do mar e acionaram a polícia, que o levou para exames e soltura. Tamanduá resgatado na praia de Itamambuca em Ubatuba

Um grupo de surfistas auxiliou a Polícia Militar Ambiental a resgatar um tamanduá-mirim que estava preso na correnteza na Praia de Itamambuca em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (6).

A PM foi acionada por surfistas que estavam no local e avistaram o animal, que estava tentando vencer a correnteza.

Depois do bicho ser tirado da água, os agentes conseguiram contê-lo de forma segura e o levaram ao pelotão, onde foi examinado por uma veterinária que atestou que ele estava saudável e apto para ser devolvido a seu habitat natural.

Ele foi solto no Parque Estadual da Serra do Mar horas depois do resgate.

Em casos como esse, a recomendação é acionar a Polícia ambiental para que ocorra a contenção e captura adequada, evitando estresse e ferimentos ao animal, assim como para as pessoas. O acionamento em Caraguatatuba pode ser feito pelos telefones 190 e (12) 3886-2200.

