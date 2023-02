surfolia-mistura-surfe-e-carnaval-com-atletas-fantasiados-em-praia-de-sc

Evento esportivo e carnavalesco ocorre em Itapoá, Norte catarinense. Além da diversão, foliões competem por prêmios. Evento ocorreu em Itapoá, no Litoral Norte

Prefeitura de Itapoá/Divulgação

Um evento que mistura carnaval e surfe atrai atletas foliões para passar o dia na praia em Itapoá, no Norte catarinense. Na 4ª edição do Surfolia, que ocorreu na terça-feira (21), os participantes praticam o esporte fantasiados e competem por prêmios.

Durante o evento, os atletas se reuniram na Praia de Itapema do Norte. Entre os surfistas havia um tubarão na prancha e até um vampiro pegando onda. O evento faz parte do campeonato municipal de surf de Itapoá e reúne atletas profissionais e amadores, de todas as idades.

“Uma grande festa. É uma festa na praia, digamos assim”, resumiu o estudante João Vitor Zirmermann, o “vampiro”.

“Isso daqui incentiva essa piazada. Você viu a vibração deles quando pegam uma ondinha? Isso é o que a gente faz”, resumiu o sócio-fundador da Associação Itapoense de Surf, Valdinei Pacheco.

Além da diversão, também há os critérios da competição no Surfolia. Primeiramente, são avaliadas as técnicas do surfe. Depois, a animação dos atletas fantasiados no mar.

“Saber surfar dentro da técnica, mas também saber aproveitar e se divertir no carnaval”, resumiu o coordenador de juízes do campeonato, Ricardo dos Santos.

Prefeitura de Itapoá/Divulgação

A vendedora Ana Dal Prá foi uma das atletas. Ela surfou de vestido. “Dificultou. Tive que amarrá-lo porque a perna não mexia. Mas aí consegui dar um jeito ali e pegar umas ondinhas”, brincou a foliã.

Quem conseguiu reunir animação e boas manobras na prancha levou troféu para casa.

“Brincadeira sadia, gostosa, legal demais. Aproveitar o dia na praia, com os amigos. Demais”, declarou o surfista Gabriel Castigliola.

Prefeitura de Itapoá/Divulgação

