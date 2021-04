suri-cruise-compie-15-anni,-katie-holmes-pubblica-alcune-rare-foto-mamma-e-figlia

“Auguri amore mio, non posso credere che siano già 15 anni”. Così Katie Holmes su Instagram augura buon compleanno all’ormai non più piccola Suri, la figlia nata nel 2006 dall’amore con Tom Cruise. Oggi Suri, ormai nel pieno dell’adolescenza vive a New York con la mamma dopo che l’attrice aveva deciso di abbandonare la vita sotto i riflettori di Los Angeles per dedicarsi all’educazione della figlia e vivere maggiormente la loro privacy. I paparazzi della Grande Mela hanno sempre l’obbiettivo pronto per immortalare Suri Cruise nella sua vita da teenager, visto che gli scatti pubblicati dalla Holmes sono sempre stati molto rari per preservare la sua privacy.

Il rapporto con la mamma Katie Holmes

Suri Cruise è nata il 18 aprile del 2006 dal matrimonio tra la Holmes e il divo di Top Gun e Mssion Impossibile. La coppia si sposò pochi mesi dopo, nel novembre dello scorso anno, in Italia. L’amore è durato sei anni e nel 2012 la coppia ha deciso di separarsi, raggiungendo un accordo sull’affidamento della figlia, che vive a New York con la madre. Il loro sembra essere un ottimo rapporto mamma e figlia, come aveva confermato la stessa attrice in un’intervista a Vogue Australia dopo il periodo del lockdown: “Hobby come cucire, dipingere e scrivere sono diventati nuovi elementi di soddisfazione e unione per noi”, aveva spiegato, “vivere per una volta senza nessuna pressione, ma apprezzando i ritmi naturali tra madre e figlia è stato il dono più prezioso”.

in foto: (Tom Cruise, Katie Holmes e Suri nel 2006, foto Getty).

Il rapporto con il padre Tom Cruise

Secondo voci mai confermate dai diretti interessati, Tom Cruise non avrebbe un rapporto con la figlia da diversi anni. Nel 2018 Star Magazine raccontava che l’attore non vedeva la piccola già da 5 anni e, stando alle indiscrezioni, i motivi che avrebbero spinto Katie Holmes a tenere lontana Suri dal padre sarebbe stata la fede dell’attore in Scientology, il culto riconosciuto come una vera e propria religione negli Stati Uniti. A quanto pare sarebbe stata proprio l’associazione ad impedire all’attore di vedere la figlia dopo il divorzio dalla moglie. L’unica volta che sono stati avvistati insieme risale all’agosto 2021, durante una gita a Disneyland in Florida. Poco tempo dopo Katie Holmes si sarebbe trasferita sulla East Coast con la bimba allora di sei anni, dopo averne ottenuto la custodia grazie al padre, avvocato divorzista, mentre il padre era lontano per lavoro.