susafa,-il-buono-della-sicilia-a-casa-tua

A quasi un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria è tempo di bilanci e riflessioni sullo stile di vita quotidiano. In questi ultimi mesi, trascorsi tra lockdown e distanziamento sociale, abbiamo preso maggiore consapevolezza sull’importanza di una alimentazione corretta e rispettosa dell’ambiente, del ciclo delle stagioni, degli animali e delle persone. Pertanto, meglio iniziare subito l’anno con i buoni propositi da mettere in atto, agevolati dall’abitudine ormai consolidata delle consegne a domicilio. Ecco una proposta, per mangiare bene, che arriva dalla Sicilia.

Diventare un modern farmer

Tra le colline del comprensorio madonita, nell’entroterra palermitano, esiste una virtuosa realtà contadina impegnata nella difesa dell’identità culturale di questo angolo incontaminato di campagna. Difficile definire con un’unica parola cosa sia Susafa: secondo la più autorevole stampa americana è un country boutique hotel (pluripremiato da Condé Nast per l’eccellente servizio di ospitalità) che nel 2020 ha dato avvio a un progetto di adozioni – un albero o un appezzamento di terreno – per ricevere direttamente a casa una selezione di prodotti della filiera corta, senza passaggi intermedi: «Si tratta di un’iniziativa di sostenibilità ambientale basata sul consumo alimentare che mira a creare una rete di modern farmer, ovvero consumatori virtuosi», afferma il patron Manfredi Rizzuto. «Vogliamo portare l’utente a cogliere il valore della natura e della terra, e vivere un’agricoltura sostenibile naturalmente inserita all’interno del ciclo delle stagioni».

Adottare un albero o un campo di grano

Aderire all’iniziativa è facilissimo, basta collegarsi all’apposita sezione dell’e-shop di Susafa per creare la propria dispensa: si può adottare una pianta (ulivo, ciliegio, pomodoro) oppure una porzione del vasto campo di grano che circonda la masseria. Ciascuna adozione ha un valore di €90 (più le spese di trasporto) e in base alla scelta arriveranno a domicilio barattoli con la buonissima confettura di ciliegia, lattine di olio extravergine d’oliva biologico, la salsa di pomodoro preparata come una volta, ben sei tipi di farine e la pasta in quattro diversi formati. «Tanti i motivi per cui conviene entrare a far parte della nostra filiera», spiega Manfredi Rizzuto. «Fra questi la garanzia di mangiare sano, il sostenere un modello di agricoltura non invasiva, conoscere i prodotti di stagione e mantenere viva l’antica cultura contadina».

Ospitalità secondo natura

Chi diventa modern farmer, oltre a ricevere a casa i prodotti di Susafa (spedizioni in tutta Italia), avrà a disposizione anche tutta una serie di vantaggi, come la possibilità di poter osservare da una webcam la crescita del proprio “cibo”, seguire i corsi di cucina online con le signore della brigata di cucina, scoprire quali piatti di stagione preparare grazie al ricettario del mese e, infine, avrà tutta una serie di sconti dedicati per gli acquisti online e i soggiorni nella tenuta. Per comprendere in pieno l’unicità di questo progetto, infatti, è fortemente consigliato un viaggio nel magico mondo di Susafa, testimonianza di una Sicilia inaspettata e al tempo stesso sorprendente, fuori dai soliti cliché delle spiagge affollate dal turismo di massa. Il merito è di Manfredi Rizzuto, giovane imprenditore che dopo anni trascorsi all’estero, tra Belgio e Canada, decide di far ritorno nella terra natia per restarci e valorizzare la centenaria azienda agricola di famiglia, all’insegna del motto: «Ospitalità secondo natura».