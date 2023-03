Suspeita de aplicar golpes em idosos foge de prédio da Justiça antes de passar por audiência de custódia no interior de SP

A mulher, de 29 anos, faz parte de quadrilha que praticava crimes em diversas cidades do interior de São Paulo. Ela havia sido presa na quarta-feira (1º), em Paulistânia, no interior de São Paulo, junto de outras duas pessoas. Mulher havia sido presa pela Polícia Civil de Urupês (SP) na quarta-feira (1º), junto com o restante da quadrilha

Uma das suspeitas de aplicar golpes em idosos em cidades do interior de São Paulo fugiu enquanto estava sob custódia na manhã desta quinta-feira (2), em Bauru. Ela havia sido presa na quarta-feira (1º), em Paulistânia, junto de outras duas pessoas.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, de 29 anos, esperava para participar de uma audiência de custódia, no Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim) da cidade, quando escapou do prédio.

Ela havia sido colocada em uma sala destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) porque não havia mais celas disponíveis na unidade. No boletim de ocorrência, registrado após a fuga, consta que ela não estava algemada, “pois no momento não cumpria os requisitos legais para que se fizesse a sua algemação”, explica o documento.

O B.O menciona ainda que um dos advogados presentes no local teria autorizado a mulher a ir ao banheiro. Até a conclusão desta reportagem, a polícia ainda não havia localizado a indiciada.

Grupo criminoso

Segundo a investigação, a mulher agia com outros dois suspeitos, uma adolescente e um homem. Elas se passavam por agentes de saúde para entrar na casa das vítimas e pegar cartões, geralmente com as senhas, e trocar por um similar. O maior de idade atuava como motorista da dupla.

Com isso, os golpistas faziam compras de roupas e produtos alimentícios. Os idosos só percebiam o crime dias depois.

A primeira vítima da quadrilha foi uma moradora de Urupês, de 67 anos, que teve o cartão levado pelos criminosos, que diziam “trabalhar com aumento de aposentadoria”, em janeiro deste ano. O grupo realizou diversas transações financeiras e a idosa teve um prejuízo de R$ 1.800.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha ainda realizou outros golpes nas cidades paulistas de Iacanga, Jaú e Santa Cruz do Rio Pardo. Durante uma tentativa de golpe em Paulistânia, o trio foi identificado por policiais e detido.

O homem e a mulher foram presos por furto, associação criminosa e corrupção de menores. A adolescente foi apreendida e entregue a um representante legal mediante a um termo de compromisso do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

A Polícia Civil continua as investigações para identificar se os golpes foram aplicados em mais cidades e a participação de outras pessoas no crime.

