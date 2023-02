Suspeita de matar mulher com golpes de picareta é morta pelo filho da vítima em Santa Cruz do Sul, diz polícia

Adolescente de 17 anos foi localizado pela polícia e apreendido. Ele disse que usou machado para cometer o crime. Mercado onde uma das vítimas teria sido morta

Luis Habekost

A Polícia Civil apreendeu, na sexta-feira (10), um adolescente de 17 anos suspeito de ter assassinado uma mulher, de 32, em Santa Cruz do Sul, cidade distante 153 quilômetros de Porto Alegre. A mulher foi identificada como Aline Viana Alencar. Ela foi morta com golpes de machado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por vingança. O adolescente confessou e disse que Aline teria assassinado a sua mãe pouco antes no bar do qual era proprietária no bairro Santa Vitória.

A Polícia Civil divulgou que a mãe do adolescente é Mirian Terezinha Pinto Quevedo, de 57 anos. Ela foi morta com golpes de picareta por volta das 10h15 de sexta. O corpo da vítima apresentava ferimentos na região da cabeça, do ombro e das costas.

Conforme a Polícia Civil, ainda não está claro o motivo do assassinato de Mirian. Uma das suspeitas que foi descartada é a de latrocínio (roubo seguido de morte), pois nada foi roubado do estabelecimento comercial.

O adolescente foi localizado dentro de um carro que foi abordado pela Brigada Militar (BM) porque o veículo estava em alta velocidade. O suspeito estava sujo de sangue e, quando foi questionado sobre o motivo, explicou o que havia acontecido e indicou onde estava o corpo de Aline.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

