Suspeitas de furtar R$ 6 mil em produtos de loja de varejo são presas em Barra do Piraí

Motorista de um carro que ajudou na fuga também foi preso. Foram furtados quatro televisões e 20 frascos de shampoo. Produtos furtados em loja de varejo de Barra do Piraí

Reprodução

Duas mulheres suspeitas de furtar cerca de R$ 6 mil em produtos de uma loja de varejo foram presas na quarta-feira (1°) em Barra do Piraí (RJ). O motorista de um carro que ajudou na fuga também foi preso.

Câmeras de segurança do estabelecimento, localizado no Centro, flagraram as suspeitas furtando quatro televisões e 20 frascos de shampoo. Elas fugiram em um carro preto.

Agentes do Segurança Presente, do Governo do Estado do Rio, foram acionados por funcionários da loja e localizaram o veículo utilizado na fuga nas proximidades do estabelecimento.

Durante a abordagem, além dos produtos furtados no estabelecimento, os agentes encontraram três celulares, R$ 520 em dinheiro, uma máquina de cartão e duas bolsas.

Os suspeitos, moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram levados para a delegacia de Barra do Piraí e estão à disposição da Justiça. Segundo os policiais, uma das mulheres já possuía passagem por furto.

Vito Califano