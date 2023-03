Suspeito de agredir e manter companheira em cárcere privado por seis dias é preso em Piracicaba; estado da vítima é grave

Segundo a GCM, jovem de 19 anos relatou que apanhava com pedaço de pau, cinto e levava socos. Ela teve parte do corpo paralisada e hemorragia cerebral. Jovem de 19 anos é torturada e mantida em cárcere privado em Piracicaba

Um homem suspeito de manter a companheira em condição de cárcere privado e sob agressões foi preso na tarde desta quarta-feira (8), em Piracicaba (SP) . Ele foi indiciado tentativa de feminicídio, violência doméstica, tortura, sequestro e cárcere privado. O estado de saúde da vítima é grave,

O caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal, após a vítima ser ouvida pedindo socorro em uma chácara no bairro Dini, no distrito de Artemis.

Equipes do patrulhamento urbano e da Patrulha Rural foram até o local. No local, os agentes localizaram a vítima e foi acionado o socorro. Ela foi resgatada pelo Corpo dos Bombeiros e o suspeito tentou fugir pelos fundos da chácara, entrando em uma mata.

“Nós conseguimos fazer o cerco na mata, não havia possibilidade de fuga. Ele percebeu a situação e resolveu se entregar espontaneamente, e acabou confessando que ele a mantinha por questões de ciúmes e brigas. Manteve a companheira em situação de agressão, humilhação”, explicou o guarda civil de Piracicaba Fernando Bertin .

Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para onde foi levada, a vítima relatou a uma equipe da Patrulha Maria da Penha que que ela já vinha sofrendo as agressões desde a última quinta-feira.

“Ela relatou que apanhava com pedaço de pau, levava socos, apanhava com cinto e o ambiente é bem bagunçado, sujo. Não havia alimentação adequada e a gente não sabe qual é a condição nutricional dessa mulher”, acrescentou o GCM.

Também conforme o agente, ele confessou que suspeitava de uma traição e por isso se desentendeu com a companheira.

Ainda segundo a corporação, uma outra mulher já possuía medida protetiva contra o suspeito.

Estado grave

O médico legista que atendeu a vítima informou à Polícia Civil que a situação da mulher é grave, pois a parte esquerda de seu corpo está paralisada. Ela passou por tomografia e tem hemorragia cerebral. Por isso, vai passar avaliação com neurologista.

Também conforme o relato médico à polícia, ela tinha marcas de soco, chute, queimada de cigarro, agressões com fio e cinta, tanto recentes quanto antigas.

