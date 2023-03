Suspeito de agredir e tentar estuprar funcionária de farmácia durante assalto em Tobias Barreto é preso em Aracaju

Suspeito na farmácia em Tobias Barreto

Divulgação

O homem suspeito de agredir e tentar estuprar uma funcionária de farmácia durante assalto em Tobias Barreto foi preso na tarde deste sábado (11), no mercado central de Aracaju. Ele estava sendo procurado pela polícia desde o início da semana.

Segundo a polícia ele praticava praticar roubos na região centro-sul.

Participaram da ação, equipes do 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM), Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e Delegacia de Tobias Barreto.

Entenda o caso

O crime aconteceu na tarde do último domingo (5), em Tobias Barreto. Câmeras de segurança registraram parte da ação. Em entrevista ao g1, a vítima contou que o suspeito aproveitou o momento em que ela estava sozinha na farmácia e pediu um remédio, mas logo depois anunciou o assalto.

As imagens mostram que a jovem sai correndo. Já o suspeito deixa a farmácia andando tranquilamente.

A vítima registrou um boletim de ocorrência.

Vittorio Ferla