Suspeito de agredir ex-companheira que tem câncer em Aracaju se entrega à polícia

Está preso o homem que agrediu a ex-companheira, Tamiles Santos de Souza, em Aracaju, na semana passada. De acordo com a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado do advogado nesta quarta-feira (1º). A vítima está em tratamento contra um câncer e tem um filho especial.

A polícia informou que a prisão foi solicitada ao Poder Judiciário no dia 24 de fevereiro após o homem descumprir uma medida protetiva de urgência e agredir violentamente a mulher, deixando-a com graves hematomas no rosto e cabeça.

“Esse é um caso muito grave de violência doméstica, felizmente ele não chegou ao ponto culminante de violência, com o feminicídio, mas é um caso que a gente vem acompanhando desde 2017, quando foi instaurado o primeiro inquérito policial com relação a essas partes. O agressor já foi preso, já usou tornozeleira eletrônica e infelizmente o ciclo da violência permaneceu durante todo esse tempo, disse a delegada Renata Aboim.

A delegada explicou que, em 2017, a vítima registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça de morte. Na época, o homem também tocou fogo na casa com o filho do casal dentro do imóvel. Em 2021, após tentar mais uma vez contra a vida da mulher, o O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) pediu a prisão preventiva do autor à Justiça.

Ainda de acordo com Renata Aboim, este é o sétimo inquérito policial instaurado. “A delegacia da mulher esteve sempre cumprindo o seu papel. Agora vamos finalizar o inquérito policial e enviar para a Justiça”.

Entenda o caso

A dona de casa Tamiles Santos de Souza foi agredida pelo ex-companheiro e pai de seus dois filhos, na última sexta-feira (24). Ela disse que viveu um relacionamento por oito anos, mas se separou em dezembro do ano passado após sofrer abusos, e também porque descobriu que estava com câncer e queria se tratar longe de confusões.

Na ocasião da agressão, Tamiles acredita que foi dopada após o ex-companheiro ir até a casa dela para visitar os filhos. Depois das agressões, ele fugiu.

“Eu ouvi a voz da moça chamando na porta, eu ouvia muito longe, eu queria pedir ajuda, mas não conseguia falar. Eu estava como se estivesse dopada. Foi quando eu senti que ele tirou o travesseiro da minha boca e eu percebi que tinha algo me asfixiando. Quando ele saiu do quarto, foi quando eu abri o olho e consegui cair da cama e percebi que eu tinha sido espancada, mas eu não senti dor, eu tava muito dopada de alguma coisa que ele me dopou , por que eu não senti dor nenhuma, só fui sentir depois”, disse.

Ainda segundo a vítima, o ex-companheiro além de agredi-la roubou o celular dela e fez um saque do benefício do filho do casal que tem deficiência. “Eu não sei como vou pagar meu aluguel, o dono da casa veio aqui. Estou comendo na casa da vizinha, porque eu não tenho nada. Eu dependo desse benefício pra comer e sobreviver, não sei como vai ser”, disse.

A Polícia Civil reforça que denúncia para o número 181 deve acontecer a partir dos primeiros episódios de violência.

