Suspeito de aplicar golpes com falsos comprovantes de Pix em empresas de Piracicaba é preso

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Piracicaba (SP), nesta quinta-feira (16), suspeito de aplicar golpes em várias empresas da cidade. Segundo a corporação, ele ainda tentou subornar os policiais para que não fosse preso.

Conforme a PM, o homem foi abordado em um hotel. Ele teria emitido um comprovante falso de Pix e, como o valor não caiu na conta do hotel, os funcionários acionaram a corporação. Ao ver os policiais, ele tentou fugir, mas foi abordado.

De acordo com as equipes, ele ofereceu R$ 10 mil aos policiais para que fosse liberado. Ele então foi preso e encaminhado para a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ).

Segundo apuração da polícia, ele chegou a aplicar o mesmo golpe em outras empresas e pessoas da cidade, com o mesmo modus operandi. Os alvos eram hotéis, empresa de táxi aéreo, empresa de transporte terrestre, restaurante e concessionária de veículo de luxo.

Além disso, ele chegou a combinar um pacote de viagens com um motorista e também não efetuou o pagamento. Conforme o delegado responsável pelo caso, ele dizia que tinha um problema no banco.

São pelo menos seis vítimas que foram até a delegacia e vão prestar depoimento ainda nesta quinta-feira. A suspeita da polícia é que o homem agia sozinho.

Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção ativa. O delegado informou que vai representar pela prisão preventiva do suspeito.

