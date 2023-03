Suspeito de arquitetar crimes é preso após polícia apreender moto que ele emprestou para adolescente praticar crimes

Segundo a Polícia Civil, homem ainda registrou um boletim de ocorrência denunciando o furto da própria moto para tentar despistar os investigadores. Caso foi registrado em Araguaína, no norte do estado. Suspeito foi preso pela Polícia Civil em Araguaína

PC/Divulgação

Um suspeito de arquitetar roubos de motos em Araguaína, norte do Tocantins, foi preso nesta sexta-feira (10). A Polícia Civil disse que chegou até o homem porque ele tinha emprestado a própria moto para um adolescente praticar crimes pela cidade e o veículo acabou sendo apreendido. Para tentar despistar, o investigado chegou a fazer um boletim de ocorrência por furto.

O caso vem sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) de Araguaína. Segundo a polícia, a prisão faz parte das ações da Operação Tolerância Zero, que busca combater a criminalidade em todo estado.

O homem de 33 anos foi preso pela equipe do delegado Felipe Crivelaro enquanto estava em seu local de trabalho na Avenida Via Lago. A polícia disse que ele planejou e auxiliou na prática de vários roubos de motos.

“Agora a DRR vai avançar nas investigações e tentar localizar esses veículos que foram retirados violentamente de suas propriedades. A grande maioria dos proprietários ainda encontram-se pagando financiamentos”, disse o delegado.

Investigação

As investigações começaram a apontar para o suspeito depois que ele supostamente emprestou a própria moto para um adolescente praticar roubos no fim de 2022. Na ocasião, o adolescente acabou sendo perseguido pela polícia e deixou a moto para trás durante a fuga.

O dono da moto, suspeito preso nesta sexta-feira (10), então resolveu procurar a polícia para denunciar um furto, mas os investigadores descobriram que se tratava de uma farsa. “Tudo foi apurado e esclarecido, sendo ambos os envolvidos responsabilizados na medida de suas culpabilidades”, contou o delegado.

Após a prisão o suspeito foi levado para a Unidade Penal de Araguaína, onde ficará à disposição da Justiça.

valipomponi