Suspeito de assaltar farmácia é morto a tiros por policiais militares após crime em Ribeirão Preto, SP

De acordo com a PM, homem armado reagiu à abordagem dos agentes após fugir de estabelecimento na Avenida Nove de Julho. Com ele foram apreendidos uma pistola, R$ 3,3 mil e um saco de balas. Dinheiro e balas apreendidas com suspeito de assaltar farmácia em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Um homem apontado como autor de um assalto a uma farmácia na madrugada desta quinta-feira (9) morreu baleado por policiais militares em Ribeirão Preto (SP). Segundo a Polícia Militar, ao ser localizado após o crime, ele desobedeceu à ordem dos agentes para a abordagem e estava armado.

O assalto aconteceu por volta das 4h em uma farmácia que fica na Avenida Nove de Julho, na Vila Seixas. Dois funcionários trabalharam no local e foram rendidos depois que o homem, que se passava por cliente, apontou a arma e exigiu dinheiro.

“O criminoso entrou na farmácia por volta das 4h, a princípio a gente ficou desconfiado por causa da atitude dele, ele não queria entrar na farmácia para pegar o medicamento. Quando ele foi passar no caixa, a gente achou que estava tudo bem, ele anunciou o assalto e mudou completamente, ficou agressivo. Em vários momentos ele falou que ia atirar na gente se a gente não colaborasse”, diz um funcionário, que prefere não se identificar.

Segundo a vítima, o ladrão exigia dinheiro e celulares. Ele tentou trancar as duas vítimas em uma sala, mas não conseguiu e fugiu a pé. Os funcionários só conseguiram chamar a polícia depois que viram pelas câmeras de segurança que ele tinha ido embora.

Durante patrulhamento, policiais militares localizaram um suspeito com as características informadas pelas vítimas na Praça Sete de Setembro e tentaram abordá-lo. De acordo com o tenente Passos, da Polícia Militar, o homem resistiu à abordagem e os agentes atiraram.

“Foi feita a tentativa de abordagem, momento em que o mesmo resistiu portando um armamento. Diante desse fato, a equipe que estava realizando a abordagem foi necessária a utilização do uso proporcional da força para neutralizar o indivíduo que estava com a grave ameaça iminente contra a equipe. Ele veio a óbito no local”, afirma.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a morte do suspeito foi constatada no local.

As armas utilizadas pelos policiais militares e a pistola encontrada com o suspeito foram apreendidos pela Polícia Civil. Também foram apreendidos R$ 3.350 e um saco com balas que estavam com o homem. O material foi devolvido aos responsáveis pela farmácia.

O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) como roubo e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial medicante legítima defesa.

O suspeito não foi identificado e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200