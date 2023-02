Suspeito de assaltar farmácia usando máscara de fantasia de monstro é preso em Jaguariúna

Homem que usava máscara e comparsa foram flagrados pela PM logo após o crime, e foram presos em flagrante por roubo a estabelecimento comercial. Suspeito de assaltar farmácia de Jaguariúna usando máscara de monstro é preso

Divulgação/Polícia Militar

Dois homens foram presos na madrugada deste domingo (5) suspeitos de assaltarem uma farmácia em Jaguariúna (SP). Segundo a Polícia Militar, um deles usava uma máscara de fantasia de monstro durante o crime.

O caso aconteceu na Avenida Lauro de Carvalho. Conforme a PM, a vítima solicitou ajuda quando o roubo estava em andamento. No local, os policiais viram a farmacêutica na rua, apontando para os suspeitos.

Eles estavam em uma moto e o garupa usava a máscara de monstro, segundo os policiais. A viatura cercou a moto e conseguiu abordar os dois.

Homem usava máscara de fantasia durante roubo em Jaguariúna

Divulgação/Polícia Militar

Os suspeitos tinham R$ 46 em dinheiro, um pacote de absorvente, sete batons e 16 barras de chocolate. A vítima informou que o homem que usava máscara chegou no local gritando e pedindo dinheiro, ameaçando-a de morte.

Eles foram levados para a delegacia de Jaguariúna, onde ficaram presos em flagrante por roubo. A moto foi apreendida.

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa