Suspeito de assaltar petshop é internado após ser agredido por moradores em Araraquara

Crime aconteceu na Alameda Paulista, na sexta (3), e homem teria usado uma réplica de arma de fogo. Ele está sob escolta policial na Santa Casa. Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Milton Filho/acidade on

Um homem suspeito de assaltar um petshop foi internado após ser agredido por moradores, em Araraquara (SP), na noite de sexta-feira (3). Ele está sob escolta policial na Santa Casa e deve ser preso após ter alta.

O crime aconteceu na Alameda Paulista, que fica na a cerca de 600 metros do local onde o homem de 38 anos foi encontrado. Ele teria utilizado uma réplica de arma de fogo para assaltar o estabelecimento.

A proprietária do petshop contou que o suspeitou entrou no local e após ameaça roubou R$ 86 e um celular. Na sequência fugiu a pé, mas foi perseguido e agredido por testemunhas após pedidos de socorro da vítima.

Na fuga, ele teria se desfeito dos objetos, que foram recuperados. O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar caído na calçada na Rua Amazonas, no Jardim Brasil, com escoriações no rosto e nas pernas.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, mas precisou ser transferido.

O caso foi apresentado pela PM no Plantão Policial e registrado como roubo e lesão corporal. Devido aos ferimentos, ele permanece hospitalizado e não prestou depoimento.

Junto ao homem, os policiais também encontraram quebrada a réplica de uma pistola que teria sido utilizada durante o assalto.

