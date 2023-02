Suspeito de assalto é morto a tiros após confronto com a polícia na região sul do TO

Jovem, de 25 anos, foi identificado como Mateus Pinheiro de Sousa. Segundo as informações, ele teria praticado um assalto no município de Sucupira. Suspeito de assalto é morto a tiros na região sul do Tocantins

Um jovem, de 25 anos, identificado como Mateus Pinheiro de Sousa, morreu após confronto com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (20). Segundo as primeiras informações, ele é suspeito de assaltar uma padaria no município de Sucupira.

O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal de Gurupi por volta das 21h30. O cadáver segue na unidade aguardando reconhecimento por parte de familiares.

Segundo a PM, após praticar o roubo, Mateus fugiu em direção à Vila Quixaba às margens da BR-242 e foi perseguido pelos policiais. O relato informa que os militares foram surpreendidos com disparos de arma de fogo em uma área de mata e revidaram a injusta agressão.

Ainda conforme a PM, a equipe conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido roubada em Gurupi. Durante esse assalto, a vítima teria sofrido agressões e lesões no rosto.

A polícia disse que além de cometer uma serie de roubos em Figueiropolis, Formoso do Araguaia e Vila Quixaba, o suspeito possuía uma vasta ficha criminal por roubo e tráfico.

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins informou que após o ocorrido, os policiais militares se apresentaram na 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada, onde relataram os fatos e apresentaram os materiais apreendidos com o indivíduo, a saber: dinheiro, provavelmente proveniente do roubo; uma motocicleta vermelha com registro de furto e uma arma de fogo calibre 38.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência e o caso foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Peixe, que vai instaurar o inquérito policial e apurar as circunstâncias do fato. A perícia oficial também esteve no local para colher informações que vão embasar o inquérito policial.

