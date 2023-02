Suspeito de assalto é morto após reagir a abordagem policial em Porto Alegre

Brigada Militar (BM) alega que homem estava armado com uma faca. Ele foi perseguido após ser apontado como responsável pelo assalto de uma idosa. Um homem foi morto pela polícia após reagir a uma abordagem durante a noite de segunda-feira (6) em Porto Alegre. A identidade dele não foi divulgada pela polícia. De acordo com a Brigada Militar (BM), ele era suspeito de um assalto.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi morto na Rua Dimóteo Paim Guerreiro, no bairro Rubem Berta. A investigação do caso dá conta de que os policiais militares (PMs) perseguiram o homem, que era suspeito de ter assaltado uma idosa. Durante a abordagem, o suspeito teria tentado golpear os PMs com uma faca. Eles reagiram e o homem acabou morto no local.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa