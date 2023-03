Suspeito de assalto é morto em troca de tiros com a PM em Natividade da Serra

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), em um posto de gasolina da cidade. Os policiais não ficaram feridos. Delegacia de Natividade da Serra, SP.

Um homem suspeito de assaltar um posto de gasolina foi morto em uma troca de tiros com policiais militares na tarde desta sexta-feira (3), em Natividade da Serra. Outros dois homens foram presos na ação.

De acordo com a Polícia Militar, três homens de carro chegaram até o posto de combustível anunciando o assalto, mas policiais que faziam uma ronda próximo ao comércio perceberam a ação e realizaram uma abordagem.

Ainda de acordo com a PM, durante a tentativa de abordagem um dos homens atirou contra os policiais, que reagiram efetuando disparos contra o grupo.

Na troca de tiros, um suspeito ficou ferido, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois homens que estavam com ele foram presos em flagrante. Nenhum policial se feriu.

A PM informou que o trio era de Caçapava e que eles usavam um carro com placas adulteradas.

O local foi isolado para trabalho da perícia e a arma usada por um dos assaltantes foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Rienzo