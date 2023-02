Suspeito de assassinar ex-esposa com mais de 20 facadas tem prisão preventiva decretada no interior de SP

No local do crime, suspeito foi preso na garagem da casa, enquanto tentava sair com o carro da vítima. Ex-esposa tinha uma medida protetiva contra ele. A vítima do feminicídio em Promissão (SP) foi identificada como Vanessa Fabiano dos Reis Costa, 35 anos

Facebook/Reprodução

A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que confessou ter matado a facadas a ex-esposa, na madrugada da última quinta-feira (2), em Promissão, no interior de São Paulo.

O suspeito, identificado como Rodrigo Carlos da Silva Cardoso, de 35 anos, passou por audiência de custódia ainda na quinta-feira, que determinou a prisão preventiva dele por 90 dias. O acusado foi encaminhado à Cadeia de Álvaro de Carvalho (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O), Vanessa Fabiano dos Reis Costa, também de 35 anos, foi encontrada morta por volta das 2h. O corpo da vítima estava no chão do quarto, ensanguentado e com múltiplas lesões na região torácica e no rosto.

O suspeito foi preso em flagrante enquanto tentava fugir com o carro da vítima.

No registro policial consta que o suspeito utilizou uma faca de cozinha, de aproximadamente 12 centímetros de lâmina, para assassinar a ex-companheira. A arma branca foi encontrada no lixo da lavanderia, conforme indicado pelo próprio autor.

Ainda segundo o B.O, a vítima, que possuía uma medida protetiva contra o suspeito, levou 23 golpes de faca.

Vanessa chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral de Promissão, mas a morte dela foi constatada ainda no pronto-socorro.

Um boletim de ocorrência de feminicídio foi registrado na delegacia do município, que investiga o caso.

O corpo de Vanessa foi sepultado, ainda na tarde de quinta-feira, no Cemitério Municipal de Promissão.

Vittorio Ferla