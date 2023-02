Suspeito de assassinar homem a tiros perto da Estação Cultura é preso dentro de ônibus na Rodoviária de Campinas

Homem se preparava para viajar à capital paulista quando foi localizado por policiais militares na noite de terça (7). Ele alegou que cometeu crime porque a vítima era envolvida com outras mortes. Rodoviária de Campinas

Toninho Oliveira / Prefeitura de Campinas

Um suspeito de matar um homem a tiros na Avenida 20 de Novembro, em Campinas (SP), na manhã de terça-feira (7) foi preso na noite do mesmo dia, quando estava dentro de um ônibus na rodoviária da metrópole. O crime aconteceu em frente a um comércio fechado e localizado a poucos metros da Estação Cultura.

Após denúncias, policiais militares foram à rodoviária e encontraram o homem dentro de um ônibus que seguiria à capital paulista. O suspeito, segundo a PM, estava com um boné de características semelhantes às do boné usado pela pessoa que cometeu o assassinato.

Aos agentes, o homem confessou que cometeu o crime e alegou que o fez porque a vítima era envolvida com outras mortes. Com ele, os policiais encontraram uma faca e dez munições calibre 38.

O suspeito foi levado ao 1° Distrito Policial (DP) e encaminhado para a cadeia anexa ao 2° DP, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Assassinato

A Polícia Militar informou que o homem baleado estava sem documentos e foi atingido por cinco disparos, quatro deles no peito e um na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.

Ainda segundo a PM, a informação inicial recebida por meio de denúncia é de que o autor dos disparos fugiu “correndo e a pé”.

Uma faixa da Avenida 20 de Novembro, após a Rua Ferreira Penteado e sentido Viaduto Cury, foi fechada para atendimento da ocorrência e perícia.

Homem é assassinado perto da Estação Cultura, em Campinas

Guilherme Leal/CBN Campinas

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vito Califano