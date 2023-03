Suspeito de assassinar jovem em Três Rios é preso no Rio de Janeiro

Rapaz teria cometido o crime por ciúmes da ex-companheira, com quem a vítima estava ‘se aproximando’, diz Polícia Civil. Luiz Cláudio Fonseca Salvado, de 20 anos, foi assassinado no dia 23 de fevereiro, no bairro Vila Isabel. Suspeito foi encaminhado à delegacia de Três Rios

Um jovem, de 20 anos, suspeito de assassinar um desafeto em Três Rios (RJ) foi preso na manhã desta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro (RJ). As informações são da Polícia Civil.

Luiz Cláudio Fonseca Salvado, também de 20 anos, foi morto a tiros na noite do dia 23 de fevereiro, no bairro Vila Isabel. Na ocasião, ele chegou a ser foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado às pressas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas chegou à unidade médica já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria cometido o crime por ciúmes da ex-companheira, com quem a vítima estava “se aproximando”.

Antes de matar Luiz Claúdio, o suspeito chegou a agredir o rapaz com um capacete e o ameaçou de morte com uma arma ao encontrá-lo com a mulher.

“Momentos antes dos disparos que tiraram a vida de Luiz Cláudio, o mesmo atirador, usando a mesma arma de fogo, na presença de diversas testemunhas, fez ameaças à vítima e só deixou o local depois que terceiros se colocaram à frente e o impediram, naquele instante, o que veio a se consumar momentos depois”, disse o delegado de Três Rios, Cláudio Batista Teixeira.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil durante as investigações mostram o momento em que Luiz Cláudio usa uma bicicleta para tentar se afastar do suspeito, que o persegue em uma moto preta e realiza os disparos.

O jovem estava foragido desde o dia do crime. Ele foi encontrado na casa de uma parente, no bairro Tanque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, onde vai aguardar a transferência para o sistema prisional.

A prisão foi realizada por policiais civis da 108ª DP (Três Rios), com apoio de agentes da 41ª DP (Taque).

