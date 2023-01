Suspeito de assassinato, dono de salões de beleza de luxo tem comércio marcado por tinta vermelha em protesto

“Era nosso porto seguro”, lamentou a irmã da vítima, que organizou manifestação. Suspeito é empresário na Grande Florianópolis e segue solto. Utan, que morreu baleado, foi homenageado em manifestação nesta segunda

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal e Redes Sociais/ Reprodução

Familiares e amigos de Utan Guraçai da Rosa Camargo, 38 anos, assassinado a tiros em uma loja de conveniência em São José, na Grande Florianópolis, fizeram uma manifestação nesta segunda-feira (30) contra o suspeito.

Durante o protesto, um salão de beleza de luxo que pertence ao investigado pelo assassinato foi marcado com tinta vermelha, ao representar o sangue da vítima. O empresário segue solto. Cartazes de “luto” também foram colados em frente ao estabelecimento (foto acima).

“Ele era nosso porto seguro”, lamentou a irmã da vítima, Andreia Camargo, que organizou a manifestação.

Até a última atualização da reportagem, o suspeito não havia sido preso, nem se apresentado à polícia, segundo o delegado Manoel Galeno.

Ao g1 SC, o advogado Bruno Gastão da Rosa, que está na defesa do suspeito Lincoln Zaghi Júnior, disse que solicitará acesso ao inquérito policial nesta segunda-feira “para proceder na apresentação do cliente”.

Empresário de salões de beleza de luxo é suspeito de matar a tiros cliente de bar em SC

Mensagens pedindo justiça foram escritas em frente ao salão

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal

Tinta vermelha foi espalhada no salão para representar o sangue, segundo irmã da vítima

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal

Utan era natural de Cachoeira do Sul (RS) e trabalhava como garçom em um restaurante do Mercado Público de Florianópolis. O estabelecimento não abriu nesta segunda-feira.

“Ele era muito amado e muito família. Amava os cachorrinhos dele e o time dele, o Grêmio”, relata a irmã Andreia Camargo. A vítima deixa esposa e um filho de 12 anos, do primeiro casamento.

Protesto acontece na manhã desta segunda-feira

Andreia Camargo/ Arquivo Pessoal

Ocorrência

O cliente da loja de conveniências foi baleado e morreu após uma discussão sobre estacionamento irregular. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um empresário do ramo de salões de beleza de luxo.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de sábado (28), após o proprietário do estabelecimento ligar para Guarda Municipal pedindo que verificassem os carros que estariam estacionados irregularmente em frente à loja. Câmera de segurança registrou a discussão (assista trecho abaixo).

Discussão ocorreu em frente a uma loja de conveniência em São José

O proprietário informou, em depoimento à Polícia Civil, que o suspeito soube da solicitação, foi ao estabelecimento e o ameaçou. Em seguida, puxou uma arma e apontou contra ele.

Os tiros atingiram o cliente Utan Guraçai da Rosa Camargo, que estava no local com a esposa. A vítima morreu. Segundo a companheira dele, em relato que consta no boletim de ocorrência, o suspeito entrou em um carro estacionado em frente à loja e fugiu.

Discussão com morte aconteceu em frente a uma loja de conveniência

Reprodução

Advogado Bruno Gastão da Rosa, que faz a defesa de Lincoln Zaghi Júnior, suspeito do crime, disse à reportagem que o crime foi cometido em legítima defesa.

Vítima foi identificada como Utan da Rosa Camargo

Redes Sociais/ Reprodução

“Ele tem tanto interesse quando os familiares da vítima em responder às acusações”, escreveu.

De acordo com a Polícia Militar, que também esteve no local, o suspeito tem registros policias por lesão corporal, ameaça, injuria, calúnia, difamação, descumprimento de medida protetiva de urgência, desacato.

