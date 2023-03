Suspeito de assassinato é preso após sofrer acidente de trânsito e ser internado para fazer cirurgia

Foragido ainda apresentou documentos de outra pessoa para tentar despistar a polícia. Ele teria espancado homem até a morte após sofrer esbarrão em festa de bar. Carro da Polícia Civil do Tocantins

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de um assassinato em Guaraí, na região centro-norte do estado. Ele era considerado foragido desde 2021 e foi encontrado após sofrer um acidente de trânsito e se internar em um hospital público com nome de outra pessoa para tentar despistar a polícia.

A prisão foi feita no Hospital Regional de Miracema, nesta quinta-feira (23), por agentes da 5ª Divisão de Combate ao Crime Organizado de Guaraí e da 68ª Delegacia de Miracema. O suspeito, que não teve o nome divulgado, estava esperando uma cirurgia.

“Ele se internou utilizando o nome e CPF de outra pessoa, mas as equipes da Polícia Civil já o monitoravam”, explicou o delegado Adriano Carrasco.

O crime aconteceu em novembro de 2021. Segundo a polícia, na época o suspeito estava trabalhando como segurança, junto com o irmão, durante uma festa em um bar no Setor Pestana, em Guaraí.

Durante o evento, Marciano Honorato de Oliveira, de 39 anos, abriu a porta do banheiro e esbarrou no suspeito. Depois foi espancado até a morte com uma barra de ferro. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois irmãos tiveram mandado de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guaraí. “Desde a época dos fatos, a Polícia Civil realiza diligências na tentativa de encontrar os suspeitos, que eram considerados foragidos e fugiram de Guaraí para evitar serem presos”, explicou.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi levado à Unidade Regional Penal de Guaraí, onde permanecerá aguardando julgamento. As investigações continuam para que a Polícia Civil possa localizar e prender o segundo irmão envolvido no crime.

