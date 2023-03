Suspeito de atropelar e estuprar mulher na Serra do RS é preso em MG; ele já havia atropelado vítimas de propósito antes, diz policia

Caso aconteceu em 12 de fevereiro entre Santa Maria do Herval e Gramado. Homem teria simulado preocupação e ofereceu ajuda para levar vítima ao hospital. Investigação segue em sigilo. De acordo com a polícia, o suspeito fugiu de Gramado após o crime e foi encontrado em Minas Gerais

Polícia Civil/Divulgação

O homem suspeito de atropelar e estuprar uma mulher na Serra do Rio Grande do Sul foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (7), em Governador Valadares, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil gaúcha, ele será encaminhado ao sistema prisional de MG e depois deve ser transferido para o RS.

O suspeito, que não teve seu nome divulgado, já havia sido investigado por crimes similares. Segundo a polícia, ele já havia atropelado mulheres de propósito, com o objetivo de violentá-las sexualmente.

O homem chegou a ser preso em flagrante em 2014, quando atropelou uma mulher, que ficou gravemente ferida. Por esse caso, ele foi autuado por tentativa de homicídio. Nos casos anteriores, no entanto, ele não chegou a abusar sexualmente das vítimas.

Além disso, os investigadores apontam que ele tem diversos antecedentes policiais e já foi preso. Antes de cometer o crime na Serra, ele usava tornozeleira eletrônica, mas conseguiu romper o dispositivo. Por conta disso, já havia contra ele um mandado de prisão.

A operação foi realizada em conjunto pelas polícias de MG e RS. Segundo as autoridades gaúchas, o homem fugiu de Gramado após o crime e estava sendo monitorado há algumas semanas, quando já estava em São Paulo.

Além de fugir do RS, a polícia diz que ele havia “mudado algumas características para dificultar sua identificação, como, por exemplo, ter tirado a barba que tinha na data do crime”.

“A captura desse homem era uma prioridade da Polícia Civil, somente sendo possível pelo empenho, dedicação e conhecimento técnico da equipe policial de Gramado que ficou responsável por monitorar e buscar a localização do suspeito”, diz o delegado Gustavo Celiberto Barcellos, da Delegacia de Polícia de Gramado.

Relembre o caso

Uma mulher de 32 anos foi atropelada em fevereiro deste ano em Santa Maria do Herval e depois estuprada pelo motorista do veículo em uma estrada de Gramado, cidades da Serra do Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, a vítima relatou que caminhava na rua quando foi atropelada por trás. “O condutor do veículo que atropelou simulou que estava preocupado com a situação dela, oferecendo ajuda para levá-la ao hospital e convenceu ela a entrar no veículo”, afirma.

Também sob a alegação de preservar a integridade física da mulher, ele teria amarrado as mãos dela e, logo depois, seguiu para uma estrada na zona rural de Gramado, onde “subjugou a vítima com uma arma e praticou os atos sexuais, o abuso sexual, o estupro da vítima”.

Conforme o delegado, a vítima, em certo momento, “conseguiu se desvencilhar das amarras e entrou em luta corporal com o autor e conseguiu fugir”. Ela, então, pediu ajuda na estrada, a Brigada Militar foi acionada, a Polícia Civil avisada e tiveram início as investigações.

Há uma suspeita de que um carro que foi jogado de um penhasco em Canela tenha sido o veículo usado pelo autor dos crimes. Barcellos informou que foram solicitadas perícias para a coleta de digitais e material genético para confrontação de DNA.

O veículo pode ter sido usado no crime e foi jogado de um penhasco

2º Pelotão Ambiental de Canela/Divulgação

Vito Califano