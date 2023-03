Suspeito de cometer homicídio e integrar facção criminosa é preso em Mossoró

Homem de 23 anos de idade foi detido no bairro das Malvinas. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Material foi apreendido na casa do suspeito

Policiais civis da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado (Divipoe) prenderam em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, um homem de 23 anos suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação nacional e de ter cometido um homicídio.

Havia dois mandados de prisão expedidos contra o criminoso, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi detido no bairro das Malvinas na terça-feira (7).

Foram encontrados com o suspeito: dinheiro fracionado, porções de maconha, uma balança de precisão e aparelhos celulares. Todo o material foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional para ficar à disposição da Justiça.

A ação que culminou com a prisão do suspeito faz parte da Operação Falklands, deflagrada em 15 de fevereiro deste anos, quando foram presos no RN os principais chefes da mesma organização criminosa.

Também participaram da ação a Polícia Federal, Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Estadual.

A Força-Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/RN) atua no combate ao crime organizado no RN, sendo composta por: Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PCRN) e Polícia Militar (PMNR); bem como pelo Departamento Penitenciário Nacional, pelo Departamento Penitenciário Estadual (DEPEN/SEAP) e pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

