Suspeito de cometer homicídios e exibir armas em redes sociais morre em confronto com policiais em Rosário do Catete

Uma pistola e colete balístico foram apreendidos durante a operação. Material apreendido durante ação policial em Rosário do Catete (SE).

SSP-SE

Um homem suspeito de cometer três homicídios, roubo e tráfico de drogas morreu nesta segunda-feira (6) em confronto com policiais durante uma ação conjunta do Comando de Operações Policiais da PM (COE) e da Polícia Civil.

Os policiais apreenderam uma pistola e um colete balístico que eram utilizados pelo suspeito.

O confronto aconteceu quando os policiais tentavam cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) ele costumava ostentar armas de fogo em redes sociais.

Ainda segundo a SSP, ele era investigado por integrar uma organização criminosa voltada ao narcotráfico e à prática de homicídios.

A SSP informou que outros envolvidos nos crimes também estão sendo investigados.

Vittorio Ferla