Suspeito de dar tiro no olho de homem em 2013 é localizado e preso em Porto Nacional

Tentativa de homicídio aconteceu em fazenda de Ponte Alta do Tocantins após desentendimento motivado por um boato, disse a Polícia Civil. Prisão de foragido aconteceu na manhã deste sexta-feira (17) em Porto Nacional

Divulgação/Polícia Civil

Um homem investigado por tentativa de homicídio em 2013 foi localizado em preso nesta sexta-feira (17), em Porto Nacional, na região central do estado. O suspeito, de 29 anos, teria dado um tiro no olho de um homem de 35 anos em uma fazenda de Ponte Alta do Tocantins.

A Polícia Civil informou que o homem, que era considerado foragido da Justiça, foi localizado perto da orla de Porto. Agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal de Ponte Alta durante a manhã.

O crime aconteceu em 20 de julho de 2013. Segundo apurado pela investigação, a vítima levou um tiro de espingarda em um dos olhos. Ele passou por cirurgia e sobreviveu. A motivação teria sido um boato, que gerou um desentendimento entre os envolvidos em uma fazenda na zona rural.

Depois de ser preso e prestar depoimento na Central de Atendimentos da Polícia Civil em Porto Nacional, o suspeito foi levado para a unidade penal da cidade.

