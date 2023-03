Suspeito de decapitar homem no Tocantins é preso no Maranhão

Corpo de Raimundo Martins de Oliveira foi encontrado sem a cabeça na região de Barra do Ouro. Autor do assassinato confessou o crime e foi preso em Carolina (MA), segundo a Polícia Civil. Geovane Pereira Da Silva fugiu para o Maranhão após matar Raimundo, segundo a polícia

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (28), Geovane Pereira Da Silva, de 28 anos, que é apontado como o autor do assassinato de Raimundo Martins de Oliveira, no Tocantins, no dia 19 de fevereiro.

O corpo de Raimundo, de 23 anos, foi encontrado sem cabeça e as mãos, em uma área de mata, no distrito de Morro Grande, entre os municípios de Barra do Ouro e Goiatins. A cabeça foi achada dentro de uma sacola plástica em uma vala, próximo ao local.

Corpo de Raimundo foi encontrado sem a cabeça, no município de Barra do Ouro

Segundo o IML de Araguaína, o corpo foi liberado para velório e enterro no município de Barra do Ouro.

Segundo a polícia, o autor do assassinato é Geovane Pereira, que fugiu para o Maranhão após cometer o crime e foi preso no município de Carolina. Ele já tem passagens pela Justiça pelo crime de roubo.

Após ser preso, Geovane confessou o homicídio e disse que foi devido a vítima ter roubado R$ 700 do tio dele e por também tê-lo agredido. Ele deve ser encaminhado para o Tocantins para responder pelo crime.

