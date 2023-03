Suspeito de empurrar mulher de 7º andar de prédio em SC: o que se sabe e o que falta saber

Crime em Itajaí, que é tratado como feminicídio, ocorreu em 14 de março. Homem foi preso no sábado. Gabriela Grecco, 34 anos, morreu após cair do 7º andar de um prédio

A Polícia Civil deve finalizar nesta semana o inquérito que investiga o suspeito de empurrar a mulher que morreu ao cair do sétimo andar de um prédio em Itajaí, no Litoral Norte. O crime, tratado como feminicídio, ocorreu em 14 de março e o homem foi preso no sábado (25).

Confira abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o crime.

Quem é a vítima?

A vítima foi identificada como Gabriela Alves Grecco. Com 34 anos, ela era farmacêutica.

Quando e onde o crime ocorreu?

A mulher morreu após cair do 7º andar de um prédio em Itajaí, no bairro Cordeiros na terça-feira (14). Ela estava no apartamento em que a mulher morava quando teria sido empurrada.

O que aconteceu no local crime?

A vítima teria passado a noite com o suspeito no apartamento, até que, por volta das 6h, teria ocorrido uma discussão. Após empurrar Gabriela, p autor teria descido o prédio pulando sobre as caixas de ar condicionado da parte externa e fugido.

O que a polícia sabe sobre o suspeito?

O investigado, que não teve o nome divulgado e foi preso no sábado (25) em Tocantins, era foragido do Distrito Federal, onde tinha condenação por tráfico de drogas. Segundo o delegado Ferraz, o suspeito e a vítima tinham acabado de se conhecer.

O homem estava em Santa Catarina há cerca de um mês, desde quando foi beneficiado com sete dias de saída temporária do Complexo Penitenciário da Papuda e não voltou.

Suspeito de empurrar mulher de prédio em SC é preso no Tocantins

O que o suspeito disse?

Oficialmente, conforme Ferraz, o suspeito não foi ouvido sobre o caso. Aos familiares, porém, teria dito que passou a madrugada usando drogas no apartamento, junto com a vítima.

O que a perícia constatou sobre a queda da vítima?

A perícia não conseguiu precisar se a mulher caiu ou foi empurrada, segundo o delegado. A hipótese é de feminicídio pelas evidências coletadas no local e “pela própria conduta do suspeito”, conforme o delegado.

