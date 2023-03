Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morre após trocar tiros com a PM em Angra dos Reis

Confronto aconteceu na tarde deste sábado, no bairro Sapinhatuba I. Com o homem, foram apreendidas drogas e uma pistola. Material apreendido pela Polícia Militar durante confronto em Angra dos Reis

Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na tarde deste sábado (25) em Angra dos Reis (RJ). O confronto aconteceu no bairro Sapinhatuba I.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pelo local quando foram recebidos a tiros e revidaram.

Ao término do confronto, os policiais encontraram o homem ainda com vida. Com ele, foram apreendidas drogas e uma pistola.

O baleado chegou a ser socorrido pela PM para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Todo o material apreendido será levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência vai ser registrada.

