Suspeito de envolvimento com o tráfico é morto em troca de tiros com policiais em Angra dos Reis

Confronto aconteceu no bairro Sapinhatuba II. Baleado chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no caminho para o hospital. Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante uma troca de tiros com policiais militares nesta sexta-feira (10) em Angra dos Reis (RJ). O confronto aconteceu no bairro Sapinhatuba II.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pelo local quando foram recebidos a tiros e revidaram.

Ao término do tiroteio, os agentes encontraram um homem baleado e uma pistola ao lado dele. Ele foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas morreu no caminho.

Procurada pelo g1, a unidade médica confirmou que o baleado já chegou ao hospital sem vida.

O caso será registrado na delegacia de Angra dos Reis. Até a publicação desta reportagem, nenhum outro suspeito de envolvimento no tiroteio havia sido localizado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano