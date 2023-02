Suspeito de envolvimento nas mortes de jovens achadas com as mãos amarradas em rio foge de presídio em SC

Corpos de Gabriela Rocha, de 21 anos, e Karoline de Souza, de 24, foram encontrados em rio de Araranguá com as mãos amarradas. Karoline de Souza e Gabriela Rocha foram encontradas mortas em rio de Araranguá

Um dos suspeitos presos no envolvimento das mortes de Gabriela Rocha, de 21 anos, e Karoline de Souza, de 24, encontradas com as mãos amarradas perto de um rio em Araranguá, no Sul catarinense, fugiu do presídio no sábado (17). Até a manhã desta segunda-feira (20), ele não havia sido localizado.

Identificado como João Carlos Freitas Junior, de 26 anos, o homem é ex-namorado de Karoline, e não teria aceitado o fim do relacionamento, segundo a Polícia Civil. Gabriela foi morta por ter testemunhado a morte da amiga.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava preso preventivamente e teria usado uma barra de ferro pra quebrar a parede da cela e fugir. O g1 SC procurou a Secretaria de Administração Prisional (SAP), responsável pelas unidades prisionais do estado, e aguarda retorno.

Os corpos de Gabriela e Karoline foram encontrados em 5 de janeiro, às margens do Rio dos Anjos. Desaparecidas desde 2 de janeiro, as duas mulheres eram amigas e moravam na mesma casa.

Gabriela Rocha e Karoline de Souza foram achadas mortas em Araranguá

A família de Karoline foi quem fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O caso foi investigado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) e Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami), finalizado e encaminhado à Justiça.

Durante as investigações, três pessoas foram presas. No entanto, um deles foi solto, pois ficou comprovado que não tinha participação no crime.

Jovens desaparecidas foram sequestradas antes de serem mortas

Jovens desaparecidas são achadas em rio com as mãos amarradas

Crime

De acordo com a investigação, na noite de 2 de janeiro a energia elétrica da casa onde as vítimas moravam foi desligada. Quando as jovens saíram para verificar o que tinha acontecido, foram sequestradas, amordaçadas e levadas pelos criminosos. Com o auxílio das câmeras de vídeo monitoramento e de cães farejadores, os policiais conseguiram rastrear parte do caminho que Gabriela e Karoline percorreram.

