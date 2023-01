Suspeito de esfaquear comerciante em trailer de lanches em Dracena é preso temporariamente

Homem, de 52 anos, estava no Terminal Rodoviário de Paulicéia (SP) aguardando ônibus com destino a Brasilândia (MS), quando foi abordado por policiais militares. Comerciante foi vítima de assalto na Vila Barros, em Dracena (SP)

Um homem, de 52 anos, foi preso temporariamente em Paulicéia (SP), nesta segunda-feira (23), por suspeita de praticar crime contra trailer de lanches, em Dracena (SP). A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pelo município e avistaram o suspeito de assaltar o estabelecimento comercial no Terminal Rodoviário. O homem, ao perceber a presença da PM, recolheu seus pertences e tentou fugir do local.

Os policiais abordaram o suspeito e, ao ser questionado, informou que estava aguardando um ônibus com destino a Brasilândia (MS) e negou o cometimento do crime.

O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Cléber Augusto Batista, informou ao g1, o suspeito negou as acusações e foi preso temporariamente.

“Eles conduziram um eventual suspeito. Esse eventual suspeito foi ouvido. Dentro do inquérito policial, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária, que foi deferida. E ele tá preso temporariamente por 30 dias. Ele nega a acusação e temos 30 dias para trabalhar e colher provas se é ele ou não que praticou a infração”, afirmou Batista.

Já sobre a vítima, um homem de 67 anos, o delegado relatou que ela está hospitalizada em Dracena e aguarda transferência para Presidente Prudente (SP) para analisar a possibilidade de uma segunda cirurgia.

“A vítima ainda está internada, nós não temos maiores dados, nem acerca do local, porque a vítima era a única pessoa que estava lá. Estamos aguardando a vítima sair para poder saber efetivamente o que aconteceu”, finalizou Batista ao g1.

O caso

Um comerciante, de 67 anos, foi esfaqueado durante um assalto a um trailer de lanches na madrugada desta sexta-feira (20), na Vila Barros, em Dracena.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, o comerciante foi abordado pelo assaltante no trailer instalado na Avenida José Bonifácio, reagiu e passou a lutar com o bandido, que o esfaqueou.

Quando os policiais militares chegaram ao local para o atendimento da ocorrência, a vítima já havia sido socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levada até Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Ainda segundo a PM, o idoso sofreu três perfurações nas costas, no braço e no peito, todas no lado esquerdo, e foi encaminhado ao centro cirúrgico para passar por intervenção médica.

O local do crime foi periciado pela Polícia Científica.

Comerciante foi vítima de assalto na Vila Barros, em Dracena (SP)

