Suspeito de esfaquear e matar homem ‘por motivos passionais’ é preso em Itacajá

O principal suspeito de esfaquear e matar um homem de 26 anos foi localizado e preso em Itacajá, no norte do Tocantins. O crime aconteceu perto de um bar da cidade e a vítima foi esfaqueada. O motivo seria passional.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homicídio foi na manhã de sábado (18). Os militares foram acionados por testemunhas depois que a vítima chegou ferida em um hospital da cidade. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos de faca.

A PM começou as buscas pelo suposto autor do crime e o encontrou tentando entrar em um lote vazio para se esconder. O local fica perto de onde a vítima foi esfaqueada.

O homem foi levado para a Delegacia de Pedro Afonso para as providências cabíveis. Questionado sobre o que levou ao ataque, ele disse apenas que foi por motivos passionais.

O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia foram acionados para analisar a cena do crime.

