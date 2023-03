Suspeito de esfaquear e matar jovem em Martinópolis é preso durante abordagem em rodovia na região de Araçatuba

Delegado responsável pelas investigações informou que foi cumprido um mandado judicial de prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por igual período. Suspeito de esfaquear e matar jovem em Martinópolis (SP) foi preso nesta quarta-feira (8)

O suspeito de esfaquear e matar um jovem, de 19 anos, em Martinópolis (SP), foi preso na noite desta terça-feira (7), durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária, no km 300 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis (SP), na região Araçatuba (SP), no noroeste do Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 48 anos, é padrasto de um outro rapaz com quem a vítima mantinha um relacionamento homoafetivo.

O delegado responsável pelas investigações, Renato Pinheiro, informou ao g1 que foi cumprido um mandado judicial de prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por igual período.

“Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, porque ele usou uma faca [para cometer o crime]”, explicou.

Ainda de acordo com Pinheiro, o namorado da vítima e a mãe dele, que é companheira do suspeito, se apresentaram espontaneamente na tarde desta terça-feira (7) e foram ouvidos na Delegacia da Polícia Civil.

Segundo o delegado que investiga o crime, a Polícia Civil já havia pedido à Justiça, ainda no domingo (5), a prisão temporária do suspeito.

Na segunda-feira (6), já com o mandado de prisão expedido, as buscas foram iniciadas. O indiciado até chegou a ser encontrado em Presidente Venceslau (SP), porém, conseguiu fugir.

A informação do crime foi compartilhada com outras forças policiais também de outros estados, como Mato Grosso do Sul e Paraná.

Na noite desta terça-feira (7), o suspeito foi abordado por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Assis Chateaubriand, na altura do km 300, em Penápolis.

Segundo a polícia, com as informações compartilhadas, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, em Martinópolis.

De acordo com o delegado Renato Pinheiro, o suspeito disse que iria mostrar a arma utilizada no crime.

“Ele disse que atirou a faca um quarteirão abaixo do local dos fatos. Durante a fuga, ele disse que atirou por cima de uma residência, com força. Nós diligenciamos ontem [7], mas estava noite, não conseguimos localizar. Hoje [8] outra equipe foi até o local, mas também não localizou a arma do crime. Ele foi ouvido, confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa. Que a vítima chegou alterada, cobrando a dívida, realmente, e que para defender o enteado dele, que era o namorado da vítima, ele acabou desferindo um golpe na vítima”, informou o delegado Renato Pinheiro ao g1.

Ao ser questionado pela polícia sobre o motivo de não ter se apresentado após o crime, o homem disse que tanto ele quanto os familiares estariam recebendo ameaças de morte de uma possível vingança dos parentes da vítima.

De acordo com Pinheiro, o indiciado, assim que foi capturado, foi encaminhado para a Delegacia Seccional da Polícia Civil, em Presidente Prudente (SP), onde permaneceu no aguardo da audiência de custódia na Justiça.

“Posteriormente ele será encaminhado à cadeia pública de Presidente Venceslau, onde aguardará pelo prazo de 30 dias, que é o prazo da prisão temporária”, afirmou.

Para a Polícia Civil, o crime já é considerado esclarecido.

O crime

O jovem foi esfaqueado na madrugada do domingo (5) após a cobrança de uma dívida de trabalho no Conjunto Habitacional Pedro e Zulmira Bergamini.

Em depoimento à polícia, um rapaz de 23 anos, que é irmão da vítima, disse que o jovem residia na casa do suposto autor do crime e que, durante a semana, teria trabalhado com ele na roça.

Os irmãos foram à residência do rapaz e cobraram o pagamento pelo trabalho realizado ao enteado dele, que também morava na residência. Ele, no entanto, deu apenas uma parte do dinheiro.

Ainda segundo o relato, ocorreu uma discussão e a vítima adentrou à casa. Minutos depois, “ouviu um barulho na residência e o irmão saiu correndo pedindo ajuda”. Foi quando o rapaz viu o suspeito correndo atrás do irmão segurando uma faca e, “em ato contínuo, jogou sua bicicleta na direção dele e saiu com a vítima do local”.

Em certo momento, o jovem disse ao irmão mais velho que não conseguia mais andar. Os dois, então, ficaram juntos aguardando a chegada do resgate.

A vítima, de 19 anos, foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Martinópolis com ferimentos de faca nas regiões do pescoço, do ombro esquerdo, do peito e do abdômen. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11h30 do domingo (5).

Conforme a polícia, a casa onde os fatos ocorreram estava fechada.

