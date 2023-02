Suspeito de esfaquear mulher para roubar celular é preso em Vilhena, RO

Homem será denunciado pelo crime de tentativa de latrocínio. Vítima teve perfurações em várias partes do corpo. Polícia Civil, Rondônia, RO

Jheniffer Núbia/g1

O principal suspeito de esfaquear e rouba celular de mulher foi preso em Vilhena por policiais civis da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos, Roubos e Extorsões (DERF) da cidade. O crime aconteceu na última quinta-feira (2).

Durante o roubo, a vítima sofreu perfurações na barriga e nas costas e também foi agredida com vários socos, o que provocou um corte no lábio superior.

Diante da denúncia feita pela vítima, a Delegacia diligências para captura do suspeito. Agentes do Serviço de Investigação e Capturas (SEVIC) identificaram o homem e sua possível localização. Com isso, o delegado pediu na Justiça pela prisão preventiva dele, a qual foi autorizada.

O homem foi preso e encaminhado ao Sistema Prisional de Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tentativa de latrocínio. A pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multa, reduzida de 1 a 2 terços.

Sob cuidados médicos

Por conta das lesões provocadas pelas perfurações de faca e das agressões, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos.

