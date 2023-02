Suspeito de estuprar criança de sete anos é preso em Cristinápolis

Segundo informações da Polícia Militar, o homem confessou o crime. Polícia Militar de Sergipe; PMSE

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (22), suspeito de estuprar uma criança de sete anos na Zona Rural do município de Cristinápolis.

O crime foi descoberto após a vítima ser levada para uma unidade de saúde, na noite de terça -feira (21) onde foi descoberto o abuso. O suspeito é vizinho da vítima.

Após denúncia, na manhã desta quarta o suspeito foi capturado quando estava na casa de mãe dele no povoado Manoel Joaquim.

O homem foi conduzido a Delegacia de Tobias Barreto, onde segue a disposição da Justiça.

Outro estupro

Um outro homem foi preso suspeito de abusar de uma criança, também de 7 anos, no município de Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu na última segunda-feira. O suspeito é um parente da vítima.

A mãe teria deixado a criança em casa com o homem para comprar material de instalação elétrica para um serviço que seria realizado na casa, pelo suspeito.

Ao voltar para casa a mãe encontrou a criança chorando. A vítima contou que o homem beijou a boca dela e passou o órgão genital em suas partes íntimas e ainda a ameaçou de morte se ela contasse para alguém.

