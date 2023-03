Suspeito de estuprar enteada e matar mãe dela após flagrante é investigado por outro abuso, diz polícia

Delegado afirma que boletim de ocorrência envolvendo vítima que na época tinha 5 anos foi feito após prisão do homem. Em Bombinhas, ele é suspeito de estuprar enteada e agredir mãe dela, que acabou morrendo. Carros da Polícia Civil de Santa Catarina

O homem de 41 anos suspeito de estuprar a enteada de 13 anos e matar a mãe dela, companheira dele, a facadas em Bombinhas, Litoral Norte catarinense, é investigado por outro crime. O delegado Ricardo Melo afirmou que, após a prisão dele, foi registrado um boletim de ocorrência sobre um caso acontecido há mais de 10 anos, contra uma vítima que, na época, tinha 5 anos.

Atualmente, o homem está preso pelo crime ocorrido em Bombinhas. O estupro ocorreu em 4 de fevereiro. A mãe da menina flagrou o abuso e o homem a atingiu com cerca de 10 facadas. A mulher, de 32 anos, ficou 33 dias no hospital, mas não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (8).

Segunda investigação

Conforme o delegado, inicialmente o suspeito de estupro não tinha nenhum antecedente criminal. Porém, esse novo boletim de ocorrência foi registrado após a prisão dele.

“Nós recebemos um registro de um fato ocorrido há mais de 10 anos, que o autor teria pedido para um menino, à época com 5 anos, fazer sexo oral em troca de doces. O menino não tinha consciência do fato e só percebeu isso na escola alguns anos depois, mas, por vergonha, nunca tinha contado a ninguém. Agora ele está respondendo a esse inquérito também que está em andamento”, esclareceu o delegado.

Em relação ao crime do estupro da enteada, o suspeito foi preso dois dias depois. Inicialmente, o homem respondia por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio.

Contudo, com a morte da mãe da adolescente, o crime passa a ser considerado consumado. No interrogatório, o suspeito ficou em silêncio. O delegado informou que o inquérito já foi concluído e submetido ao Poder Judiciário.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que ofereceu denúncia contra o suspeito, que foi aceita pelo Poder Judiciário nesta quarta. Com isso, ele se tornou réu no processo.

Crime

Conforme o relatório divulgado pela Polícia Militar, foi a própria mãe da adolescente quem chamou as autoridades após o flagrante. Ela relatou que acordou com o barulho da filha tentando gritar por socorro e percebeu que a garota estava sendo violentada.

Depois do flagrante, o agressor feriu a mulher com as facadas e fugiu. Aos policiais, a adolescente afirmou que o homem entrou no quarto dela e colocou uma faca no pescoço, ordenando que ela não gritasse. Mesmo assim, a garota conseguiu chamar a atenção da mãe.

A jovem presenciou as facadas. Além dela, havia outras duas menores na casa, duas meninas de 6 e 10 anos, que são filhas do casal.

Após ser agredida com as facadas, a mãe da adolescente ficou 33 dias no hospital e chegou a passar por cirurgias.

