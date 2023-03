Suspeito de estuprar menino de 5 anos é preso pela Polícia Civil em Mombuca

Segundo a denúncia, homem é vizinho da criança e teria praticado o crime diversas vezes. Caso foi apresentado na Delegacia da Defesa da Mulher de Capivari

Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 51 anos foi preso, nesta terça-feira (28), suspeito de estuprar uma criança de cinco anos em Mombuca (SP). O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil de Capivari (SP).

Segundo a delegada Maria Luísa Dalla Bernardina, o homem é vizinho da criança e teria praticado o crime por diversas vezes.

A investigação teve início após a mãe do menino procurar a polícia. Ao perceber que ele sentia muitas dores, ela perguntou ao filho o que tinha acontecido e ele contou sobre os abusos.

Após exames e levantamentos policiais, também foram constatadas lesões em várias partes do corpo da criança, que contou que o vizinho o ameaçava para não relatar o abuso a algum familiar.

Durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca na casa do suspeito em Mombuca, a polícia também encontrou um estojo de munição calibre 38.

O homem foi preso no local e conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher de Capivari, onde a ocorrência foi apresentada. Posteriormente, ele será encaminhado até a Cadeia Participativa de Piracicaba, onde vai ficar até a conclusão das investigações.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa