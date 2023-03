Suspeito de filmar sem permissão influencer na academia em SC já foi alvo de B.O. por importunação sexual

Vítima, que prefere não ser identificada, registrou boletim de ocorrência em 2021 por ser “obcecadamente observada por ele”. Na ocasião, o caso também ocorreu em uma academia de Balneário Camboriú. Influenciadora relata ter sido filmada por homem sem consentimento em academia

O homem suspeito de filmar sem permissão a influenciadora Tatiane Prado, 21 anos, enquanto ela treinava em uma academia de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, já havia sido denunciado por importunação sexual em 2021, de acordo com uma vítima de 25 anos.

O fato, segundo boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, aconteceu em outra academia do município. A pedido da jovem, a identidade dela não será divulgada.

“Passados alguns minutos do início do meu treino, quando eu estava executando o exercício ‘agachamento’, pude notar através do espelho na frente do aparelho que estava sendo obcecadamente observada por ele, que estava usando a polia e não disfarçava nem um pouco. Ficava parado, olhando dos pés a cabeça, durante alguns minutos”, descreveu no BO.

O g1 SC questionou a Polícia Civil se uma investigação será aberta para apurar os casos, que reforçou que todas as “informações de delitos envolvendo mulheres tramitam em segredo de Justiça”.

Segundo a vítima, “ele já era famoso na academia por fazer isso com as mulheres. Tinha reclamação dele na recepção de outras mulheres, que [diziam que] ele ficava filmando, seguindo”, comentou ao g1.

Influenciadora denuncia

A influenciadora Tatiane Prado, 21 anos, chamou a Polícia Militar após ser filmada por um homem, sem seu consentimento, enquanto treinava na segunda-feira (6). Um termo circunstanciado por perturbação de sossego foi registrado na ocasião.

Um boletim de ocorrência foi registrado por ela na terça-feira (7).

“Me senti assediada. Fiquei muito incomodada com a situação, tanto que atacou a minha ansiedade”, relatou.

Ela tem mais de 940 mil seguidores no Tiktok, quase 200 mil no Instagram e tornou pública a situação em suas redes sociais.

A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCami) informou que não recebeu a ocorrência até a tarde de terça-feira, mas que o suspeito passará por audiência.

De acordo com Tatiane, essa foi a terceira vez em dias diferentes que flagrou o homem filmando seu treino. A influenciadora conta ainda que a academia já havia sido alertada por ela em 2022.

A reportagem procurou a Smart Fit, rede de academias onde ocorreu o caso, que escreveu que “não tolera atitudes de desrespeito e qualquer tipo de assédio”.

Em nota, a academia disse que “se colocou à disposição das autoridades que investigam o caso. Lamentamos o ocorrido e nos solidarizamos com a aluna”, destacou.

Relato

Após um tempo sem aparecer no local, o suspeito voltou a realizar as gravações na segunda-feira (6), quando os policiais foram chamados, informou a influenciadora.

“Ele veio fazer um exercício literalmente atrás de mim. Eu fiquei sem fazer exercício, tomando água, disfarçando. Vi que ele ficava mexendo no celular e não começava o exercício dele. Fiquei uns cinco minutos parada esperando ele começar”, contextualizou, em vídeo publicado aos quase 200 mil seguidores no Instagram.

Por causa da demora, a jovem decidiu iniciar a série e virar “correndo” quando terminasse, para ver se estava sendo filmada.

“Eu fiz uma repetição, soltei o exercício e, quando virei para trás, ele estava com o celular gravando, colocando no bolso, com a câmera virada pra mim”, relatou em vídeo divulgado no Instagram.

Segundo a PM, o suspeito tem 60 anos e alegou aos agentes que estava apenas mexendo no seu celular. O aparelho foi apreendido.

Vittorio Ferla